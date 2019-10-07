Пн, 7.10.2019
Я не признаю вину и считаю свое уголовное дело банальной местью обиженных силовиков. В том тексте я возложила на них самих ответственность за архангельский взрыв. Я написала о том, что репрессивное государство дождалось ответной реакции. Что жестокая правоохранительная политика ожесточает граждан. Светлана Прокопьева, российская журналистка, обвиненная в "оправдании терроризма"

Директор Заворотнюк вышла на связь с журналистами после слухов о смерти актрисы

Анастасия Заворотнюк

ФОТО: скриншот видео

Около недели в СМИ не появлялось никакой информации о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк. Сейчас несколько российских изданий сообщили, что пиар-директор звезды Марина Потапова вышла на связь с представителями прессы. Об этом пишет РИА "Новости". 

В воскресенье, 6 октября, Telegram-канал "Только никому" распространил слухи о смерти Анастасии Заворотнюк. 

СМИ сообщили, что администраторы ресурса опубликовали скриншот переписки с анонимом, который утверждал, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" скончалась "в ЕМС на Щепкина". 

Источник уверял администрацию канала, что эта информация верна на 98%, так как в больнице есть свои люди. 

Уже очень скоро выяснилось, что данное сообщение - ложь. 

Многочисленные представители прессы обратились к пиар-директору Заворотнюк Марине Потаповой, которая резко ответила: "Нет". Чем опровергла заявления анонимного источника.

Друг актрисы, на правах анонимности, тоже отметил, что Анастасия жива. 

Напомним, что семья и родные Анастасии Заворотнюк не выходят на связь с прессой и отказываются от каких-либо обсуждений. До сих пор журналисты располагают непроверенной информацией и многочисленными слухами о неоперабельной опухоли мозга у актрисы. По свидетельству врачей, люди с подобным диагнозам живут максимум несколько месяцев. Ранее СМИ сообщили, что недавно Заворотнюк пришла в себя и подписала завещание. Старшая дочь звезды Анна на своей странице в Instagram высказалась в адрес журналистов и попросила оставить ее семью в покое. 

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