Директор Заворотнюк вышла на связь с журналистами после слухов о смерти актрисы

Источник уверял администрацию канала, что эта информация верна на 98%, так как в больнице есть свои люди.

Напомним, что семья и родные Анастасии Заворотнюк не выходят на связь с прессой и отказываются от каких-либо обсуждений. До сих пор журналисты располагают непроверенной информацией и многочисленными слухами о неоперабельной опухоли мозга у актрисы. По свидетельству врачей, люди с подобным диагнозам живут максимум несколько месяцев. Ранее СМИ сообщили, что недавно Заворотнюк пришла в себя и подписала завещание. Старшая дочь звезды Анна на своей странице в Instagram высказалась в адрес журналистов и попросила оставить ее семью в покое.