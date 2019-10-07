Директор Заворотнюк вышла на связь с журналистами после слухов о смерти актрисы

Около недели в СМИ не появлялось никакой информации о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк. Сейчас несколько российских изданий сообщили, что пиар-директор звезды Марина Потапова вышла на связь с представителями прессы. Об этом пишет РИА "Новости".
В воскресенье, 6 октября, Telegram-канал "Только никому" распространил слухи о смерти Анастасии Заворотнюк.
СМИ сообщили, что администраторы ресурса опубликовали скриншот переписки с анонимом, который утверждал, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" скончалась "в ЕМС на Щепкина".
Источник уверял администрацию канала, что эта информация верна на 98%, так как в больнице есть свои люди.
Уже очень скоро выяснилось, что данное сообщение - ложь.
Многочисленные представители прессы обратились к пиар-директору Заворотнюк Марине Потаповой, которая резко ответила: "Нет". Чем опровергла заявления анонимного источника.
Друг актрисы, на правах анонимности, тоже отметил, что Анастасия жива.
Напомним, что семья и родные Анастасии Заворотнюк не выходят на связь с прессой и отказываются от каких-либо обсуждений. До сих пор журналисты располагают непроверенной информацией и многочисленными слухами о неоперабельной опухоли мозга у актрисы. По свидетельству врачей, люди с подобным диагнозам живут максимум несколько месяцев. Ранее СМИ сообщили, что недавно Заворотнюк пришла в себя и подписала завещание. Старшая дочь звезды Анна на своей странице в Instagram высказалась в адрес журналистов и попросила оставить ее семью в покое.