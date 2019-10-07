"Такого как Путин": "Подхалим-парад" в честь Владимира Путина

1. Первое место никто не может отнять у Тимати ( наст. имя - Тимур Юнусов). Сначала артист наделал шуму в 2015 году, выпустив видео "Мой лучший друг - это президент Путин", а в 2019 году вновь получил волну хейта, когда накануне выборов в Мосгордуму выпустил резонансный клип "Москва", где предлагал "хлопнуть бургер за Собянина". В эту двусмысленную историю он втянул другого рэпера - Гуфа. В итоге видео получило рекордное количество дизлайков и было удалено с YouTube.

2. Песня коллектива "Поющие вместе" под названием "Такого, как Путин" стала уже нарицательной. Практически нет человека, который бы ее не помнил. Авторы песни Елин и Калашников утверждают, что это стеб, но композиция приобрела невероятную популярность. На данный момент существует несколько версий этой песни. Есть даже переводы на английский язык и версия в исполнении Натали.

3. Следующей песней в списке Козырева была работа Леонид Гребнева и Виктора Пеленягрэ "А в чистом поле" в исполнении проекта "Белый Орел". Песня стала практически народной, а большинство даже не знает откуда строки: "А в чистом поле система "Град", за нами Путин и Сталинград.".

4. По мнению Михаила Козырева достойное место в "хит-параде подхалимов" занимает артист Толибджон Курбанханов с композицией "ВВП". В ней певец агитирует народ голосовать за Путина на выборах.

"ВВП спас страну. ВВП - он защищает. ВВП поднял Россию и все больше развивает...".

5. Мультфильм "Путин Вова-Чума" выпущен киностудией Камышин VG Film. Песня в свое время тоже приобрела невероятную популярность. Как отметил музыкальный критик, что самое лучшее, что есть в этой песне - это семпл группы The Offspring.

6. На шестом месте расположилась группа Dress Code, которая выпустила песню "А Вова рулит".

7. В 2015 году Натали представила песню под названием "Володя".

"В доме жизни он как Глеб Жиглов", - поет в танцевальной композиции блондинка. Казалось бы, что песня просто о неком Володе, но выпущена накануне дня рождения Владимира Путина.

8. Скромная девушка Мария Якушева выпустила песню в поддержку главы государства РФ "Мой Путин".

9. Сын Владимира Киселева Владимир выпустил песню-поздравление для Владимира Владимировича "Письмо президенту".

10. Песня Маши Распутиной "Когда мы вместе" написана Ильей Резником и автором хита 90-х "Position number 1" Каем Метовым. Певица подчеркнула, что этой песней хотела поддержать президента Владимира Путина.

11. Настоящим событием стало выступление Дмитрия Харатьяна, Дениса Майданова , Александра Скляра и Ольги Кормухиной на открытии Крымского моста в 2018 году с гимном - "Я забиваю сваю".

12. В 2019 году перед началом выборов в Мосгордуму незрячая певица Диана Гурцкая исполнила агитационную песню "Я не вижу других кандидатов".

13. Экс-солистка группировки "Ленинград" Алиса Вокс представила клип на композицию "Малыш". В ролике 2017 года звезда в образе учительницы советует митингующим школьникам "учиться на ошибках".

"Учиться на ошибках не поздно никогда. Ты хочешь перемен, малыш, тогда начни с себя", - поет она.

14. Рэпер Гнойный или Слава КПСС 28 декабря 2017 года выпустил клип на композицию "Владимир Путин". В композиции есть строчки: "В русском рэпе Владимир Путин", "жизнь не сказка, если Слава Гнойный Кремлю продался" и "кукла с рукой в жопе Алексей Навальный".

15. Завершил Михаил Козырев свой "подхалим-парад" песней группы "Несчастный случай" "Путин и Христос". Критик отметил, что именно в этой композиции объективно представлена ситуация в современной России.