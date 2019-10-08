Насилие над животными - не насилие? Приюты против решения суда по Марко и Десильде

Десильда, после освобождения из злополучной квартиры ФОТО: Mežavairogi

Согласно решению суда, хозяева Милена и Артур приговорены к принудительным работам.

Она получила 120 часов, а ему назначили 250 часов.

Как в соцсетях отмечает приютившая Десильду Ангелла, прокурор просил шесть месяцев лишения свободы для Артура.

Десильда в июле этого года ФОТО: скриншот с видео Rus.Tvnet

Десильда в июле этого года ФОТО: скриншот с видео Rus.Tvnet

С приговором не согласились многие защитники животных и приюты. В частности, приют Mežavairogi написал открытое письмо в Генеральную прокуратуру Латвии.

Письмо подписали и другие приюты - Ogres ķepas, Даугавпилсский приют для животных, Резекненский приют для животных, Валкский приют для животных, общество Dzīvnieku atbalsts, Алойский приют для животных и Валмиерский приют для животных.

Как указано в открытом письме, оба обвиняемых были приговорены к принудительным работам.

Однако на суд не были приглашены ветеринары, которые лечили животных, а также ловец приюта Mežavairogi - он первый осмотрел собак. В суде не было и муниципальных полицейских, которые первыми приехали в злополучную квартиру.

"Двое взрослых людей осознанно оставили доверянных им собак без еды и воды. В феврале это вызвало огромный ажиотаж - не было таких СМИ, которые бы об этом не писали. Однако в сентябре все об этом уже забыли и поэтому рассмотрение дела проходило тихо и незаметно", - говорится в письме.

Представители приюта в своем обращении указали, насколько плачевно обстоит в Латвии ситуация с домашними животными.

Mežavairogi напоминают, что именно работники приютов ежедневно сталкиваются с животными, которые подверглись жестокому обращению.

"Сотрудники приютов ежедневно сталкиваются с жертвами насилия, пишут заявления в полицию, которые нередко остаются без внимания.

Нам надоело рассказывать обществу, что к животным нужно относиться с уважением, пока полиция, прокуратура и суд случаи насилия над животными не воспринимают как настоящее насилие! Наша работа бессмысленна, пока органы власти так несерьезно относятся к страданиям животных", - подчеркивают представители приюта.

В письме отмечается, что законодательство предусматривает суровые наказания за убийство животных и жестокое обращение с ними, однако обычно в таких случаях применяются "самые мягкие наказания".

По мнению приюта, такие практики формируют в нарушителях чувство безнаказанности.

"Сотрудники приютов по своему опыту знают - эти люди не менятся ни после денежных штрафов, ни после общественных работ. Если за осознанное убийство животного особо мучительным способом, не присуждается тюремный срок, то какие деяния по отношению к животным наказывают так сурово?", - отмечается в письме.

Приюты, подписавшиеся под открытым письмом, призывают Прокуратуру немедленно подать апелляцию в связи с делом Десильды, попросить пригласить свидетелей, чтобы разрешить суду понять тяжесть преступления и принять соответствующее решение.