В Дании отчёт премьер-министра о покупке слонов и верблюда заставил смеяться весь парламент

В 2018 году в Дании был введён запрет на использование диких животных в цирках, в том числе и слонов. Сейчас правительство выкупает этих животных, чтобы у них была достойная старость, пишет "Медуза".

Как пишут СМИ, последние четыре слона обошлись в 11 миллионов датских крон (1,6 миллиона евро). Однако, выкупить пришлось не только их. Как оказалось, слониха Рамболин уже несколько лет дружит с верблюдом Али. "Медуза" пишет, что в 2010 году они уже были показаны вместе в документальном фильме о цирке Даннеборга, где проживали в то время. С течением лет дружба слонихи и верблюда стала только крепче.

"Нам рассказали, что очень важно не разлучать Рамболин и Али. Вот почему нам пришлось взять и его", — сообщила депутатам премьер-министр, однако она не смогла сохранить серьёзность и дала волю эмоциям. Смех был так заразителен, что сразу же вслед за ней хохотал весь парламент.

Стоит отметить, что в Сети в комментариях под роликом люди положительно начали положительно высказываться о выступлении премьер-министра.

"Будущее за теми, кто заботится о животных, детях, инвалидах и стариках. А так иипосмеяться можно ))) главное, что друзья и дальше будут вместе", - написал один из комментаторов [здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.].