Ср, 9.10.2019
Я не признаю вину и считаю свое уголовное дело банальной местью обиженных силовиков. В том тексте я возложила на них самих ответственность за архангельский взрыв. Я написала о том, что репрессивное государство дождалось ответной реакции. Что жестокая правоохранительная политика ожесточает граждан. Светлана Прокопьева, российская журналистка, обвиненная в "оправдании терроризма"
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  • "До конца по одному пути": Седокова подтвердила отношения с Янисом Тиммой

"До конца по одному пути": Седокова подтвердила отношения с Янисом Тиммой

Анна Седокова и Янис Тимма.

ФОТО: instagram.com/annasedokova/ instagram.com/janis.timma/ коллаж TVNET

В начале этой недели латвийский баскетболист, играющий за команду из Московской области "Химки", недавно в сторис в Instagram поделился фотографией, на которой он предположительно изображен с российской певицей Анной Седоковой. Минувшим вечером звезда опубликовала ту же самую фотографию и у себя на странице.

Ранее СМИ уже пестрили слухами о том, что Тимма крутит роман с Седоковой, на это намекала и бывшая жена спортсмена.

Теперь факт отношений с баскетболистом подтвердила и сама экс-солистка "ВИА Гра"

"Ведь мы до самого конца по одному пути...", - подписала снимок Седокова.

ФОТО: Instagram/annasedokova

Напомним, некоторое время назад Янис Тимма объявил, что разводится с матерью своего сына Кристиана Саной.

Тогда в СМИ появились слухи о том, что у баскетболиста завязался роман с Анной Седоковой, которой Сана посвятила Седоковой несколько резких выражений. Бывшая солистка "ВИА Гры" ей ответила.

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