"До конца по одному пути": Седокова подтвердила отношения с Янисом Тиммой

В начале этой недели латвийский баскетболист, играющий за команду из Московской области "Химки", недавно в сторис в Instagram поделился фотографией, на которой он предположительно изображен с российской певицей Анной Седоковой. Минувшим вечером звезда опубликовала ту же самую фотографию и у себя на странице.
Ранее СМИ уже пестрили слухами о том, что Тимма крутит роман с Седоковой, на это намекала и бывшая жена спортсмена.
Теперь факт отношений с баскетболистом подтвердила и сама экс-солистка "ВИА Гра"
"Ведь мы до самого конца по одному пути...", - подписала снимок Седокова.
Напомним, некоторое время назад Янис Тимма объявил, что разводится с матерью своего сына Кристиана Саной.
Тогда в СМИ появились слухи о том, что у баскетболиста завязался роман с Анной Седоковой, которой Сана посвятила Седоковой несколько резких выражений. Бывшая солистка "ВИА Гры" ей ответила.