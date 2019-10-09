"До конца по одному пути": Седокова подтвердила отношения с Янисом Тиммой

В начале этой недели латвийский баскетболист, играющий за команду из Московской области "Химки", недавно в сторис в Instagram поделился фотографией, на которой он предположительно изображен с российской певицей Анной Седоковой. Минувшим вечером звезда опубликовала ту же самую фотографию и у себя на странице.