Бузова рассказала о том, что связывает ее с Тимуром Батрутдиновым

В интервью Wday.ru Бузова рассказала, что она познакомилась с Тимуром, когда еще была участницей реалити-шоу "Дом-2". По ее словам, им всегда была приятна компания друг друга.

"Кажется, я еще была участницей на "Доме-2", а он только стал популярным резидентом Comedy Club. Часто снимались вместе программе "Интуиция", было смешно, комфортно.

Мы всегда были интересны и симпатичны друг другу как личности. А сейчас настолько близкие друзья, что не хотим эту связь подвергать опасности", - отметила певица.

Совсем скоро - 13 октября - на телеканале ТНТ состоится премьера шоу "План Б", главными героями которого станут Бузова и Батрутдинов.

Артистка будет помогать комедианту выбирать потенциальную жену из имеющихся претенденток, а резидент Comedy Club постарается найти подходящего кандидата на роль мужа звезды.

В СМИ ранее была опубликована информация о том, что в случае, если главные герои не смогут найти своих половинок, они сами станут парой. Бузова не исключила такой возможности, но назвала одно условие для такого поворота событий.



"В прессе писали, что если мы не сможем найти своих половинок на проекте, то выберем друг друга. Если вдруг так получится, что у нас появятся чувства, только при таких обстоятельствах между нами возможны отношения. И никак по-другому. Любовь нельзя прописать в сценарии. Она либо есть, либо нет", - подчеркнула поп-дива.