Продана квартира оперного певца Дмитрия Хворостовского

"В интернете были вопросы, откуда у пенсионеров Хворостовских деньги на памятник, несколько миллионов, — отметил собеседник издания. — Хочу пояснить. Перед смертью Дима подарил нам квартиру в Москве, которою он получил в наследство от своего менеджера Елены Недосекиной. Сначала деньги предназначались на лечение, но он через три месяца умер. Квартира осталась, и, когда возник вопрос с памятником в Москве, мы решили ее продать", - рассказал отец певца.