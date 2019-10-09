Продана квартира оперного певца Дмитрия Хворостовского

Для возведения мемориала, посвященного российскому оперному певцу Дмитрию Хворостовскому, родителям народного артиста РФ пришлось продать его квартиру в Москве. Об отец певца Александр Хворостовский рассказал в интервью "Комсомольской правде".
По его словам, памятник стоил несколько миллионов рублей, которые были получены от продажи квартиры. Он будет открыт 16 октября - почти через два года после смерти баритона.
"В интернете были вопросы, откуда у пенсионеров Хворостовских деньги на памятник, несколько миллионов, — отметил собеседник издания. — Хочу пояснить. Перед смертью Дима подарил нам квартиру в Москве, которою он получил в наследство от своего менеджера Елены Недосекиной. Сначала деньги предназначались на лечение, но он через три месяца умер. Квартира осталась, и, когда возник вопрос с памятником в Москве, мы решили ее продать", - рассказал отец певца.
Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался в возрасте 55 лет в Лондоне 22 ноября 2017 года. Он два с половиной года боролся с раком мозга.
Согласно последней воле исполнителя, его прах разделили на две части - одну урну захоронили в Москве на Новодевичьем кладбище 28 ноября, а вторую на следующий день отвезли в его родной Красноярск.
У оперного певца осталось пятеро детей.