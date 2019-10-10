Семья Началовой поддержала съемки сериала о певице

"Максимум, что я могу позволить себе сказать: да, сериал делают, готовят. Да, действительно, сериал выйдет. Но я даже не уверена, что это будет сериал, это будет драма, но что это будет, как, в каком количестве, объеме — мне это неведомо", — цитирует агенство представителя певицы Анну Исаеву.