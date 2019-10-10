Семья Началовой поддержала съемки сериала о певице

Родные российской певицы Юлии Началовой одобрили проект Первого канала, который готовит съемки сериала о жизни исполнительницы. Об этом пишет РИА "Новости".
"Максимум, что я могу позволить себе сказать: да, сериал делают, готовят. Да, действительно, сериал выйдет. Но я даже не уверена, что это будет сериал, это будет драма, но что это будет, как, в каком количестве, объеме — мне это неведомо", — цитирует агенство представителя певицы Анну Исаеву.
На данный момент родные Началовой поддерживают съемку сериала лишь на "Первом канале".
Напомним, никто не догадывался, что незначительная рана на ноге приведет к таким ужасающим последствиям и смерти. Первая информация о госпитализации появилась 8 марта. Неделю врачи пытались спасти жизнь Юли, но безуспешно.
16 марта Юлия скончалась из-за абсцесса - гнойного воспаления тканей. Исполнительнице было 38 лет. От второго брака у Началовой осталась дочь Вера.