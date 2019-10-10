Солист "Руки вверх" похвастался снимком обнаженной жены

Популярный российский исполнитель Сергей Жуков на своей странице в Instagram разместил обнаженную фотографию своей супруги Регины Бурд.
Снимок солист группы "Руки вверх" сопроводил трогательным стихотворением и признанием в любви. Как оказалось, у жены певца был день рождения, и таким образом он хотел поздравить любимую с этим праздником.
"Мне с тобой так тепло и уютно,
За окном: море, солнце, покой...
И мечтаю я каждое утро
Просыпаться в обнимку с тобой!
Любимая, Региночка
С днем рождения, малыш!", - написал он в завершении.
Подписчики артиста положительно отнеслись к такой публикации и присоединились к поздравлениям. Часть из них отметили, что супруга Жукова невероятно красива, а такой жест очень милый.
"Восторг, вот бы все такого мужа", "Шикарное поздравление", "Регина красотка", "Как мило", "Милота какая", - писали фолловеры.
Тем не менее некоторые отметили, что хоть и можно понять, что Сергей очень любит и гордится супругой, их детям будет странно видеть обнаженное фото мамы в соцсетях.
View this post on Instagram
Уже утро. Пора просыпаться. В волосах твоих солнце искрит. Я тобой не могу надышаться, Так и манишь к себе, как магнит… Как мальчишка волнуюсь, не скрою, Хоть и вместе с тобой много лет. Я все утро любуюсь тобою, На кровать положив свой букет… Ты всегда для меня совершенна. Бог тобою меня наградил. Даже там, где то в новой вселенной, Я бы снова Тебя полюбил...❤️❤️❤️❤️❤️Мне с тобой так тепло и уютно, За окном: море, солнце, покой... И мечтаю я каждое утро Просыпаться в обнимку с тобой! ▫️Любимая, Региночка @burdregina ▫️▫️▫️С днем рождения, малыш!♥️