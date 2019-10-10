Чт, 10.10.2019
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Солист "Руки вверх" похвастался снимком обнаженной жены

Сергей Жуков и Регина Бурд

ФОТО: https://www.instagram.com/sezhukov/

Популярный российский исполнитель Сергей Жуков на своей странице в Instagram разместил обнаженную фотографию своей супруги Регины Бурд. 

Снимок солист группы "Руки вверх" сопроводил трогательным стихотворением и признанием в любви. Как оказалось, у жены певца был день рождения, и таким образом он хотел поздравить любимую с этим праздником.

"Мне с тобой так тепло и уютно,

За окном: море, солнце, покой...

И мечтаю я каждое утро

Просыпаться в обнимку с тобой!

Любимая, Региночка

С днем рождения, малыш!", - написал он в завершении. 

Подписчики артиста положительно отнеслись к такой публикации и присоединились к поздравлениям. Часть из них отметили, что супруга Жукова невероятно красива, а такой жест очень милый. 

"Восторг, вот бы все такого мужа", "Шикарное поздравление", "Регина красотка", "Как мило", "Милота какая", - писали фолловеры. 

Тем не менее некоторые отметили, что хоть и можно понять, что Сергей очень любит и гордится супругой, их детям будет странно видеть обнаженное фото мамы в соцсетях. 

Ранее Сергей Жуков рассказал о нарушении санитарных норм в своей кондитерской. 

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Уже утро. Пора просыпаться. В волосах твоих солнце искрит. Я тобой не могу надышаться, Так и манишь к себе, как магнит… Как мальчишка волнуюсь, не скрою, Хоть и вместе с тобой много лет. Я все утро любуюсь тобою, На кровать положив свой букет… Ты всегда для меня совершенна. Бог тобою меня наградил. Даже там, где то в новой вселенной, Я бы снова Тебя полюбил...❤️❤️❤️❤️❤️Мне с тобой так тепло и уютно, За окном: море, солнце, покой... И мечтаю я каждое утро Просыпаться в обнимку с тобой! ▫️Любимая, Региночка @burdregina ▫️▫️▫️С днем рождения, малыш!♥️

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