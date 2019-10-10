Солист "Руки вверх" похвастался снимком обнаженной жены

Снимок солист группы "Руки вверх" сопроводил трогательным стихотворением и признанием в любви. Как оказалось, у жены певца был день рождения, и таким образом он хотел поздравить любимую с этим праздником.

"Мне с тобой так тепло и уютно,

За окном: море, солнце, покой...

И мечтаю я каждое утро

Просыпаться в обнимку с тобой!

Любимая, Региночка

С днем рождения, малыш!", - написал он в завершении.

Подписчики артиста положительно отнеслись к такой публикации и присоединились к поздравлениям. Часть из них отметили, что супруга Жукова невероятно красива, а такой жест очень милый.

"Восторг, вот бы все такого мужа", "Шикарное поздравление", "Регина красотка", "Как мило", "Милота какая", - писали фолловеры.

Тем не менее некоторые отметили, что хоть и можно понять, что Сергей очень любит и гордится супругой, их детям будет странно видеть обнаженное фото мамы в соцсетях.