Турецкие войска вторглись на территорию Сирии. Трамп атаку "не одобряет"

Президент Турции Реджеп Эрдоган в среду, 9 октября, объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием "Источник мира". Операция началась с бомбардировок четырех контролируемых курдами городов — Рас-аль-Айн, Телль-эль-Абьяд, Эль-Камышлы и Айн-Исса. Уже после наступления темноты на территорию Сирии из Турции выдвинулись сухопутные войска, пишет "Медуза".
Эрдоган объявил, что целью новой операции Турции является "уничтожение террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижение мира и стабильности в регионе", - цитирует президента Корреспондент.net.
"Операция устранит террористическую угрозу в отношении Турции, создаст зону безопасности, куда вернутся сирийские беженцы", - добавил он.
По заявлениям Анкары, это позволит безопасно вернуться на родину 1-2 миллионам сирийских беженцев.
Как сообщает "Медуза" со ссылкой на данные правозащитных организаций, в общей сложности в результате ударов турецкой авиации погибли до восьми мирных жителей, а также несколько курдских ополченцев.
Официальный представитель арабо-курдских отрядов Сирийских демократических сил (SDF) Мустафа Бали в четверг, 10 октября, в Twitter заявил, что SDF отразили наземное нападение турецкой армии на сирийский приграничный город Телль-Абъяд.
Ранее он сообщил, что турецкая армия начала артиллерийский обстрел города Кобани (Айн-эль-Араб) на границе двух стран.
По информации государственного телевидения Сирии, продолжается артиллерийский обстрел между турецкой армией и силами SDF по обе стороны границы.
При этом турецкие войска продолжают продвижение к востоку от реки Евфрат, 10 октября сообщило Минобороны Турции в Twitter.
Агентство Reuters пишет, что у курдских Отрядов народной самообороны (YPG) нет тяжелого оружия из США, которое могло бы противостоять турецким самолетам или танкам. При этом курды намерены бороться с турецкой армией и поддерживающими ее сирийскими повстанцами.
"Когда станет очевидно, что они не могут справиться с модернизированной армией и возможностями, которыми обладает Турция, тогда я думаю, они (курды) покинут этот район", − заявил собеседник агентства.
Международное сообщество осудило действия Турции.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "не одобряет эту атаку и дал понять Турции, что эта операция - плохая идея".
"Я разрушу его (президента Турции) экономику, если это произойдет. Однажды я уже сделал это в связи с пастором (Эндрю) Брансоном. Я надеюсь, что он (Эрдоган) будет действовать рационально", − слова американского лидера приводит ТАСС.
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