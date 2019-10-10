Турецкие войска вторглись на территорию Сирии. Трамп атаку "не одобряет"

Эрдоган объявил, что целью новой операции Турции является "уничтожение террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижение мира и стабильности в регионе", - цитирует президента Корреспондент.net.

"Операция устранит террористическую угрозу в отношении Турции, создаст зону безопасности, куда вернутся сирийские беженцы", - добавил он.

По заявлениям Анкары, это позволит безопасно вернуться на родину 1-2 миллионам сирийских беженцев.

Как сообщает "Медуза" со ссылкой на данные правозащитных организаций, в общей сложности в результате ударов турецкой авиации погибли до восьми мирных жителей, а также несколько курдских ополченцев.

Официальный представитель арабо-курдских отрядов Сирийских демократических сил (SDF) Мустафа Бали в четверг, 10 октября, в Twitter заявил, что SDF отразили наземное нападение турецкой армии на сирийский приграничный город Телль-Абъяд.

Ранее он сообщил, что турецкая армия начала артиллерийский обстрел города Кобани (Айн-эль-Араб) на границе двух стран.

По информации государственного телевидения Сирии, продолжается артиллерийский обстрел между турецкой армией и силами SDF по обе стороны границы.

При этом турецкие войска продолжают продвижение к востоку от реки Евфрат, 10 октября сообщило Минобороны Турции в Twitter.

Агентство Reuters пишет, что у курдских Отрядов народной самообороны (YPG) нет тяжелого оружия из США, которое могло бы противостоять турецким самолетам или танкам. При этом курды намерены бороться с турецкой армией и поддерживающими ее сирийскими повстанцами.

"Когда станет очевидно, что они не могут справиться с модернизированной армией и возможностями, которыми обладает Турция, тогда я думаю, они (курды) покинут этот район", − заявил собеседник агентства.

Международное сообщество осудило действия Турции.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "не одобряет эту атаку и дал понять Турции, что эта операция - плохая идея".

"Я разрушу его (президента Турции) экономику, если это произойдет. Однажды я уже сделал это в связи с пастором (Эндрю) Брансоном. Я надеюсь, что он (Эрдоган) будет действовать рационально", − слова американского лидера приводит ТАСС.