Цифра дня: Сколько Басков, Малахов и другие звезды получают за работу на свадьбах

Николай Басков обычно не просто ведет праздник, он еще и поет свои самые известные песни. Его услуги молодоженам обойдутся от 3 миллионов рублей (от 42 000 евро). Как раз именно в начале октября он был тамадой на свадьбе Дарьи Клюкиной (девушка, которая отказала Егору Криду на шоу "Холостяк") и топ-менеджера Владимира Чопова.

Телеведущая Лера Кудрявцева тоже часто работает на свадьбах. Стоимость ее услуг начинается от 30 тысяч евро. Вместе с ней можно и увидеть соведущего Оскара Кучеру, который берет за свою работу на празднике 15 000 евро.

Игорь Верник тоже выступает за 15 000 евро. Именно он недавно вел свадьбу Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.

Андрей Малахов, Иван Ургант и Дмитрий Нагиев могут похвастаться внушительным послужным списком свадеб. Их гонорар начинается от 50 000 евро.

"Ко мне обращаются те, кому не нужно пыль в глаза пускать. Успешные люди, которые хотят "праздник с экрана телевизора" в атмосфере теплоты, искренности и камерности. Я не просто ведущий, я один из гостей", - цитирует Малахова издание.