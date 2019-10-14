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Группа "Кино" объявила о новых концертах с настоящим голосом Виктора Цоя

Виктор Цой

ФОТО: Кадр из фильма "Игла"

Легендарная рок-группа "Кино" на своей странице в YouTube анонсировала несколько концертов, которые состоятся в 2020 году в Санкт-Петербурге и Москве.

Известно, что 31 октября концерт пройдет в Ледовом дворце Петербурга, а 21 ноября на ВТБ Арене в Москве.

Издание Lenta.ru сообщает, что музыканты планируют использовать "настоящий голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей".

Новость о возобновлении гастролей была объявлена 11 октября на концерте "Симфоническое кино" в Санкт-Петербурге.

Участники коллектива работают над программой шесть месяцев.  

Группа "Кино" была основана в 1982 году. Лидером и автором почти всех текстов и музыки неизменно оставался Виктор Цой. Он погиб в 1990 году на 35 километре шоссе Слока-Тукумс. Его автомобиль "Москвич" серого цвета мчался со скоростью около 130 км/ч. В какой-то момент Цой выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус".

Ранее поклонница Виктора Цоя на месте его гибели устроила невероятную акцию

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