Группа "Кино" объявила о новых концертах с настоящим голосом Виктора Цоя

Группа "Кино" была основана в 1982 году. Лидером и автором почти всех текстов и музыки неизменно оставался Виктор Цой. Он погиб в 1990 году на 35 километре шоссе Слока-Тукумс. Его автомобиль "Москвич" серого цвета мчался со скоростью около 130 км/ч. В какой-то момент Цой выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус".