Группа "Кино" объявила о новых концертах с настоящим голосом Виктора Цоя

Легендарная рок-группа "Кино" на своей странице в YouTube анонсировала несколько концертов, которые состоятся в 2020 году в Санкт-Петербурге и Москве.
Известно, что 31 октября концерт пройдет в Ледовом дворце Петербурга, а 21 ноября на ВТБ Арене в Москве.
Издание Lenta.ru сообщает, что музыканты планируют использовать "настоящий голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей".
Новость о возобновлении гастролей была объявлена 11 октября на концерте "Симфоническое кино" в Санкт-Петербурге.
Участники коллектива работают над программой шесть месяцев.
Группа "Кино" была основана в 1982 году. Лидером и автором почти всех текстов и музыки неизменно оставался Виктор Цой. Он погиб в 1990 году на 35 километре шоссе Слока-Тукумс. Его автомобиль "Москвич" серого цвета мчался со скоростью около 130 км/ч. В какой-то момент Цой выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус".
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