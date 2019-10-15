Вт, 15.10.2019
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Наргиз уволила знаменитого звукорежиссера

Наргиз Закирова

ФОТО: скриншот видео

Российская исполнительница Наргиз Закирова не заплатила звукорежиссеру Владимиру Губатову и уволила его. Об этом сообщает "Экспресс-газета". 

Известно, что с Наргиз он сотрудничал около двух лет. Несколько дней назад певица сделала публикацию в соцсетях, которую потом удалила. В тексте она обвиняла звукорежиссера в срыве рабочего процесса.

Причиной возмущения звезды стал гонорар Владимира. Оказывается, звукорежиссер каждый месяц получал дополнительные 1,4 тысяч евро. Ему выплачивалась эта сумма вне зависимости от количества концертов у Наргиз. Теперь певица отказать выполнять это условие. 

"В какой-то момент с ним начали происходить странные метаморфозы. Он начал вмешиваться в процессы аранжировок, хамить и унижать новых участников коллектива, упрекая их в некомпетентности. Беспрестанное ворчание и гнев достигли апогея, когда весь этот шквал возмущения обвалился и на меня. Владимир не стеснялся в выражениях, говоря о том, что он особа другого уровня", — написала она.

Певица согласилась, что Губатов настоящий профессионал, но он совсем не приятен как человек. Кроме того, на недавнем концерте в Казани у звукорежиссера отключился пульт. Публикацию она завершила просьбой, в которой попросила не врать Владимира об истинных причинах его увольнения.

Владимир Губатов - именитый российский звукорежиссер, который работал со Скриптонитом, Владимиром Пресняковым, Дмитрием Маликовым, Сосо Павлиашвили и другими звездами.

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