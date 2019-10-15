Bloomberg указывает, что в проводимом президентом России Владимиром Путиным "эксперименте", пытаясь снизить удельный весь доллара в золотых и валютных резервах, государство потеряло более 7,7 миллиардов долларов.

Агентство рассказывает, что Центрабанк РФ начал проводить "переоформление на более слабые валюты, к примеру, евро и юань". Потери увеличивает и факт, что стоимость доллара апо отношению к рублю выросла на 6,5%. Если бы Россия сохранила свои долларовые резервы, в марте они бы выросли на 3,8%.

"Это экономическая цена геополитических проблем. Пока что не ясно, стоило ли это того. В этом году пережили потери, однако это инвестиция в будущее", - сказала главный экономист Российского международного финансового института Элина Рыбакова.

Goldman Sachs пояснят, что под влиянием политики дедолларизации Россия, чтобы снизить свою зависимость от санкций США, стала крупнейшим держателем резервов в юане. Кроме того, число сделок с евро выросло с 32% в прошлом году до 42% в этом.