Темникова готова пойти на детектор лжи, чтобы доказать вранье Серябкиной; Звездные коллеги поддержали певицу

В настоящий скандал превратилось последнее интервью бывшей солистки группы Serebro Елены Темниковой. В ответ на слова девушки отреагировал не только Максим Фадеев, но и бывшая коллега певицы Ольга Серябкина.
Если продюсер постарался просто не отвечать на вопросы журналистов, и вовсе указал, что он семейный человек и не хочет копаться "в грязном белье", то Ольга дала интервью, которое разместил портал Super.
"Да, мы с ней были вместе, как девушка и девушка, как люди в отношениях. Это в принципе было достаточное количество времени, несколько лет", - сказала Ольга прессе.
Темникова в свою очередь сделала публикацию с ответом в Instagram. (пунктуация и орфография автора сохранены)
"Я смотрю, мое интервью @irinashikhman ( прим.ред. - на канале "А поговорить?") породило вчера занятные откровения (яркие фантазии) от лица моей бывшей коллеги по группе. Плохо срежиссированная выдумка. Очень плохо. Я сказала в интервью, что она хорошая актриса. Перехвалила. Каюсь", - отметила Лена.
Певица предложила даже совместно пройти полиграф, чтобы докопаться до правды.
"Если хотите: я готова на полиграф Темникова и Фадеев в прямом эфире (без монтажа) на YouTube.
Например на канале у @_agentgirl_(репутация не вызывает сомнений) (прим.ред. - канал Насти Ивлеевой). Максим, джаст лет ми ноу", - заявила она.
Темникову поддержала коллега по музыкальному цеху Наталья Подольская.
"Ленусик! Тебе все верят! Известный папа Карло не вызывает человеческих симпатий", - написала супруга Владимира Преснякова-младшего.
Подписчики Лены стали писать слова поддержки артистке. Также они вспомнили интервью, которое в концер 2018 года Ирине Шихман дала певица Линда. Там она тоже рассказывала о работе с Фадеевым.
"Во-первых, мне предложили контракт с Universal, но без Макса. Это его очень обидело. После ситуации с контрактом у нас сразу напряглись отношения. И во-вторых, финансовый источник поменял свое русло.
У моего отца начались проблемы с деньгами, а ведь раньше именно он давал деньги на студию, клипы. И когда источник финансирования исчез, начал исчезать и продюсер...
Он же использовал меня для своего пиара, это всем понятно", - говорила Линда.
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Я смотрю, мое интервью @irinashikhman породило вчера занятные откровения (яркие фантазии) от лица моей бывшей коллеги по группе. Плохо срежиссированная выдумка. Очень плохо. Я сказала в интервью, что она хорошая актриса. Перехвалила. Каюсь. Если хотите: я готова на полиграф Темникова и Фадеев в прямом эфире (без монтажа) на YouTube. Например на канале у @_agentgirl_ (репутация не вызывает сомнений). Максим, джаст лет ми ноу. # Ребят, кто меня читает. Подскажите мне. Оставьте просто в комментарии + или ++, что делать: + если нужно не обращать внимания на лживые выпадки людей. (Но вы же сами мне пишите, почему не реагируешь. Типа молчание знак согласия). ++ если всегда нужно требовать правды к себе. Полиграфа, чтобы публично остановить ложь (но тут без вашей поддержки никак, имейте в виду🤷🏻♀️).