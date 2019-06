Темникова готова пойти на детектор лжи, чтобы доказать вранье Серябкиной; Звездные коллеги поддержали певицу

View this post on Instagram

Я смотрю, мое интервью @irinashikhman породило вчера занятные откровения (яркие фантазии) от лица моей бывшей коллеги по группе. Плохо срежиссированная выдумка. Очень плохо. Я сказала в интервью, что она хорошая актриса. Перехвалила. Каюсь. Если хотите: я готова на полиграф Темникова и Фадеев в прямом эфире (без монтажа) на YouTube. Например на канале у @_agentgirl_ (репутация не вызывает сомнений). Максим, джаст лет ми ноу. # Ребят, кто меня читает. Подскажите мне. Оставьте просто в комментарии + или ++, что делать: + если нужно не обращать внимания на лживые выпадки людей. (Но вы же сами мне пишите, почему не реагируешь. Типа молчание знак согласия). ++ если всегда нужно требовать правды к себе. Полиграфа, чтобы публично остановить ложь (но тут без вашей поддержки никак, имейте в виду🤷🏻‍♀️).