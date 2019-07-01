Темникова готова пойти на детектор лжи, чтобы доказать вранье Серябкиной; Звездные коллеги поддержали певицу

Если продюсер постарался просто не отвечать на вопросы журналистов, и вовсе указал, что он семейный человек и не хочет копаться "в грязном белье", то Ольга дала интервью, которое разместил портал Super.

"Да, мы с ней были вместе, как девушка и девушка, как люди в отношениях. Это в принципе было достаточное количество времени, несколько лет", - сказала Ольга прессе.

Темникова в свою очередь сделала публикацию с ответом в Instagram. (пунктуация и орфография автора сохранены)

"Я смотрю, мое интервью @irinashikhman ( прим.ред. - на канале "А поговорить?") породило вчера занятные откровения (яркие фантазии) от лица моей бывшей коллеги по группе. Плохо срежиссированная выдумка. Очень плохо. Я сказала в интервью, что она хорошая актриса. Перехвалила. Каюсь", - отметила Лена.

Певица предложила даже совместно пройти полиграф, чтобы докопаться до правды.

"Если хотите: я готова на полиграф Темникова и Фадеев в прямом эфире (без монтажа) на YouTube.

Например на канале у @_agentgirl_(репутация не вызывает сомнений) (прим.ред. - канал Насти Ивлеевой). Максим, джаст лет ми ноу", - заявила она.

Темникову поддержала коллега по музыкальному цеху Наталья Подольская.

"Ленусик! Тебе все верят! Известный папа Карло не вызывает человеческих симпатий", - написала супруга Владимира Преснякова-младшего.

Подписчики Лены стали писать слова поддержки артистке. Также они вспомнили интервью, которое в концер 2018 года Ирине Шихман дала певица Линда. Там она тоже рассказывала о работе с Фадеевым.

"Во-первых, мне предложили контракт с Universal, но без Макса. Это его очень обидело. После ситуации с контрактом у нас сразу напряглись отношения. И во-вторых, финансовый источник поменял свое русло.

У моего отца начались проблемы с деньгами, а ведь раньше именно он давал деньги на студию, клипы. И когда источник финансирования исчез, начал исчезать и продюсер...