Госагентство занятости призывает способствовать трудоустройству людей с инвалидностью

До 18 октября этого года продолжится прием заявок от работодателей на участие в акции ГАЗ, которая в этом году пройдет с 4 по 8 ноября.

В рамках акции соискатели работы с инвалидностью смогут посетить компании и учреждения, чтобы получить практическое представление о рабочем процессе, его специфике, профессиях и вакансиях, должностных обязанностях. Это даст возможность работодателям найти необходимых работников, оценив профессиональные способности людей с инвалидностью.

На сегодняшний день для участия в акции заявки подали 53 работодателя, предлагающие 119 вакансий по таким профессиям, как оператор вязальных и швейных машин, вязальщик, администратор, помощник врача, уборщик, дежурный охранник, ассистент для людей с инвалидностью, автомеханик.

Вакансии также доступны по таким профессиям, как регистратор в медучреждении, столяр, помощник столяра, помощник бухгалтера, упаковщик, помощник руководителя, оператор ввода информации, преподаватель кружка по интересам, оператор по обслуживанию клиентов, организатор культурных мероприятий, специалист по системам управления качеством, кукольный мастер, делопроизводитель, организатор художественных мероприятий.

Вакансии также имеются по профессиям медсестры, плотника, садовника, помощник повара, специалиста по продажам, руководителя проектов, специалиста по рекламе, социального реабилитолога, организатора спортивных мероприятий, портного, специалиста по гостиничному сервису, работника кухни и др.