"Многие хотят прославиться": Отец Цоя высказался о новой версии гибели сына

"Ой, вы знаете, это мне так надоело! Сейчас очень многие хотят прославиться, выпендриться и проводят такие "расследования". Понимаете, эта версия была очевидна уже на второй день после аварии. Я ее высказал в свое время, почти 30 лет назад, и сейчас они это откопали и опять мусолят", — сказал мужчина.