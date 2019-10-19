"Многие хотят прославиться": Отец Цоя высказался о новой версии гибели сына

Отец музыканта Виктора Цоя Роберт прокомментировал новую версию гибели сына, которая появилась в СМИ. Об этом пишет Gazeta.ru.
Многочисленные издания сообщили, что эксперты якобы выдвинули новую версию гибели Цоя.
"Ой, вы знаете, это мне так надоело! Сейчас очень многие хотят прославиться, выпендриться и проводят такие "расследования". Понимаете, эта версия была очевидна уже на второй день после аварии. Я ее высказал в свое время, почти 30 лет назад, и сейчас они это откопали и опять мусолят", — сказал мужчина.
Виктор Цой погиб в 1990 году на 35 километре шоссе Слока-Тукумс. Его автомобиль "Москвич" серого цвета мчался со скоростью около 130 км/ч. В какой-то момент Цой выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус".
Вопреки разговорам и слухам, известно, что в последние 48 часов Цой не употреблял алкоголь. Он много работал. Накануне рокового столкновения, на даче в Плиеньциемсе был записан материал для последнего альбома. Существует версия, что музыкант просто заснул за рулем. Смерть наступила мгновенно, других пострадавших не было.