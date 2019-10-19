Сб, 19.10.2019
Крича и плача, я пытался встать. Не вышло. Какой-то мужчина вызвал "Скорую". Приехали медики. Врача при виде меня вырвало. Некоторое время они думали, как положить меня на носилки, потому что ноги, за которые меня, возможно, можно было бы поднять, превратились в кровавую кашу. Александр Ронис, посол кампании Latvijas Dzelzceļš "Услышь, увидь, живи"
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  • "Многие хотят прославиться": Отец Цоя высказался о новой версии гибели сына

"Многие хотят прославиться": Отец Цоя высказался о новой версии гибели сына

Виктор Цой

ФОТО: Кадр из фильма "Игла"

Отец музыканта Виктора Цоя Роберт прокомментировал новую версию гибели сына, которая появилась в СМИ. Об этом пишет Gazeta.ru.

Многочисленные издания сообщили, что эксперты якобы выдвинули новую версию гибели Цоя.

"Ой, вы знаете, это мне так надоело! Сейчас очень многие хотят прославиться, выпендриться и проводят такие "расследования". Понимаете, эта версия была очевидна уже на второй день после аварии. Я ее высказал в свое время, почти 30 лет назад, и сейчас они это откопали и опять мусолят", — сказал мужчина.

Виктор Цой погиб в 1990 году на 35 километре шоссе Слока-Тукумс. Его автомобиль "Москвич" серого цвета мчался со скоростью около 130 км/ч. В какой-то момент Цой выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус".

Вопреки разговорам и слухам, известно, что в последние 48 часов Цой не употреблял алкоголь. Он много работал. Накануне рокового столкновения, на даче в Плиеньциемсе был записан материал для последнего альбома. Существует версия, что музыкант просто заснул за рулем. Смерть наступила мгновенно, других пострадавших не было.

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