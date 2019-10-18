Порнозвезда рассказала о сцене, которая далась ей особо тяжело

Во время съемко для компании Brazzers актрисе пришлось несколько раз плыть от одного конца бассейна к другому. Это нужно было сделать под водой. Кроме того, на Джессике было надето платье. Оно страшно мешалось и тащило актрису на дно.

Роудс проделала множество дублей.

"Каждый раз, когда я задерживала дыхание, а потом всплывала на поверхность, я думала, что потеряю сознание", - цитирует ее Lenta.ru.

У Роудс также бывали съемки, когда она проводила на площадке по 24 часа.

Актриса призналась, что не стыдится, что работает в порно. Наоборот, большую часть времени она наслаждается хорошим сексом. Роуз указала, что хотела бы завершить работу в кино именно на этой ноте. Она сейчас очень многое знает о сексуальном здоровье. Теперь ей хотелось бы передать эти знания людям.