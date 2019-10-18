Пт, 18.10.2019
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Порнозвезда рассказала о сцене, которая далась ей особо тяжело

Джесса Роудс

ФОТО: https://www.instagram.com/missjessarhodes

Известная порноактриса Джесса Роудс (Jessa Rhodes) рассказала про сцену, в которой ей было труднее всего сниматься. Ее история появилась на сайте Reddit, в рамках сессии AMA (Ask Me Anything). 

Во время съемко для компании Brazzers актрисе пришлось несколько раз плыть от одного конца бассейна к другому. Это нужно было сделать под водой. Кроме того, на Джессике было надето платье. Оно страшно мешалось и тащило актрису на дно.

Роудс проделала множество дублей.

"Каждый раз, когда я задерживала дыхание, а потом всплывала на поверхность, я думала, что потеряю сознание",  - цитирует ее Lenta.ru.

У Роудс также бывали съемки, когда она проводила на площадке по 24 часа. 

Актриса призналась, что не стыдится, что работает в порно. Наоборот, большую часть времени она наслаждается хорошим сексом. Роуз указала, что хотела бы завершить работу в кино именно на этой ноте. Она сейчас очень многое знает о сексуальном здоровье. Теперь ей хотелось бы передать эти знания людям.  

Джесса Роудс имеет множество наград в порноиндустрии. По информации на 2019 год, за ее плечами 430 съемок в картинах для взрослых. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@vixenxofficial @ohrangutang @greglansky

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