В Сети пристыдили Алену Апину за новый клип "Парашюты"

Певица искренне удивлена, что кого-то могла возмутить взрослая анимация и рисунки половых органов.

Дело в том, что большая часть песни - это мультфильм. Зрителей возмутила сцена, в которой нарисованные герои занимаются сексом. Половой акт изображен так подробно, что видны половые органы персонажей.

Алена Апина не разделила впечатления.

"Что опять за ор? Да! Я горжусь этой работой. И да! Эта работа, чтобы смотреть от начала и до конца и пересматривать. Долго!", - написала она.

Певица подчеркнула, что это хорошая работа, которой она гордится. Она стремилась создать что-то долговечное. У нее не было задачи попасть в музыкальные тренды, наоборот, она хотела,чтобы ее песню запомнили. Она гордится тем,что открыла имена новых мультипликаторов - Владимира и Дарьи.

"Да! Я горжусь, что люблю открывать новые имена. И Володя и Даша - открытие! Смелые, дерзкие и молодые! А ещё мне нравится когда люди смотрят клип и ржут, притопывают ножкой, а потом идут по своим делам и улыбаются", - отметила она.

Алена считает, что в нарисованных половых органах нет ничего постыдного.

"А то, что вы увидели здесь голую писю и покрылись при этом пятнами от стыда за меня, идиотину, так писи есть у всех взрослых и нужны они им для того, чтобы заниматься сексом", - заявила Алена Апина.