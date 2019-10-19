В Сети пристыдили Алену Апину за новый клип "Парашюты"

Российская исполнительница Алена Апина ответила хейтерам, которые высказались в адрес ее нового видеоклипа "Парашюты". Пользователи Сети назвали клип пошлым и безвкусным.
Певица искренне удивлена, что кого-то могла возмутить взрослая анимация и рисунки половых органов.
Дело в том, что большая часть песни - это мультфильм. Зрителей возмутила сцена, в которой нарисованные герои занимаются сексом. Половой акт изображен так подробно, что видны половые органы персонажей.
Алена Апина не разделила впечатления.
"Что опять за ор? Да! Я горжусь этой работой. И да! Эта работа, чтобы смотреть от начала и до конца и пересматривать. Долго!", - написала она.
Певица подчеркнула, что это хорошая работа, которой она гордится. Она стремилась создать что-то долговечное. У нее не было задачи попасть в музыкальные тренды, наоборот, она хотела,чтобы ее песню запомнили. Она гордится тем,что открыла имена новых мультипликаторов - Владимира и Дарьи.
"Да! Я горжусь, что люблю открывать новые имена. И Володя и Даша - открытие! Смелые, дерзкие и молодые! А ещё мне нравится когда люди смотрят клип и ржут, притопывают ножкой, а потом идут по своим делам и улыбаются", - отметила она.
Алена считает, что в нарисованных половых органах нет ничего постыдного.
"А то, что вы увидели здесь голую писю и покрылись при этом пятнами от стыда за меня, идиотину, так писи есть у всех взрослых и нужны они им для того, чтобы заниматься сексом", - заявила Алена Апина.
Напомним, что и до этого артистка выпускала довольно провокационные видеоклипы.
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Что опять за ор? Да! Я горжусь этой работой потому что: Я рада что не топчусь в общем потоке музвидео. Чтоб модненько, как у того или энтого, главное, чтобы видели, что жив ещё артист то! Вот Клипы снимает А смогут ли потом вспомнить, чё за клип, чё за песня?! Я уж молчу про пересматривать и скачать в плейлист . И да! Эта работа чтобы смотреть от начала и до конца и пересматривать. Долго! Да! Я горжусь, что люблю открывать новые имена. И Володя и Даша- открытие! Смелые, дерзкие и молодые! А ещё мне нравится когда люди смотрят клип и ржут, притопывают ножкой, а потом идут по своим делам и улыбаются. Горжусь, что за последние 3 года сняла 5!!!! новых клипов! И они все разные и смелые! А то что вы увидели здесь голую писю и покрылись при этом пятнами от стыда за меня, идиотину, так писи есть у ВСЕХ взрослых и нужны они им для того, чтобы заниматься сексом. В любом возрасте. И в любом состоянии. Даже если ты уже похож на персонаж из мультика Спасибо #апина #новоевсегдатрудно#парашюты