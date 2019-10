В Сети пристыдили Алену Апину за новый клип "Парашюты"

View this post on Instagram

Что опять за ор? Да! Я горжусь этой работой потому что: Я рада что не топчусь в общем потоке музвидео. Чтоб модненько, как у того или энтого, главное, чтобы видели, что жив ещё артист то! Вот Клипы снимает А смогут ли потом вспомнить, чё за клип, чё за песня?! Я уж молчу про пересматривать и скачать в плейлист . И да! Эта работа чтобы смотреть от начала и до конца и пересматривать. Долго! Да! Я горжусь, что люблю открывать новые имена. И Володя и Даша- открытие! Смелые, дерзкие и молодые! А ещё мне нравится когда люди смотрят клип и ржут, притопывают ножкой, а потом идут по своим делам и улыбаются. Горжусь, что за последние 3 года сняла 5!!!! новых клипов! И они все разные и смелые! А то что вы увидели здесь голую писю и покрылись при этом пятнами от стыда за меня, идиотину, так писи есть у ВСЕХ взрослых и нужны они им для того, чтобы заниматься сексом. В любом возрасте. И в любом состоянии. Даже если ты уже похож на персонаж из мультика Спасибо #апина #новоевсегдатрудно#парашюты