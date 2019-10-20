Любовь Аксенова: "Измена — это данность нашей жизни"

- Что за персонаж вам достался? Каким вы видите ее характер?

- Вижу Наташу как человека, который делает ошибки и этого не осознает. Яркий пример того, как люди живут, исходя из своих интересов, и не понимают, не видят, что это может принести боль кому бы то ни было. Не задумываются, что это может быть деструктивно по отношению к реальности.

Живет человек в своем мире, делает, как ему надо и не заботится ни о чем. У каждого персонажа есть функция — когда смотрю кино, есть ощущение, что герои учат нас чему-то.

Учат по-разному: иногда мы видим, как персонажи выбираются из трудных ситуаций, иногда персонажи совершают ошибки. И внутри подспудно возникает протест: нет, так поступать нельзя! В жизни мы сталкиваемся с подобными ситуациями, когда ставим свои интересы выше интересов других. Но не всегда замечаем этого. Когда видишь это со стороны, рождается ощущение внутреннего "нет": так я делать не буду. Мне кажется, что функция Наташи в этом — надеюсь, она поможет зрителю сформировать определенную позицию по отношению к поведению героини.

- Герой Толика отвратителен вам как девушке?

- Нет! Он мне даже симпатичен. Стремление к, так скажем, мирному объединению мне близко. Если разложить произошедшее с ним на две части, то можно увидеть и положительную сторону: Толик искренне бьется за свое счастье. А для него оно — находиться в гармонии и не разрушать мир других, близких ему людей. Будущие дети ни в чем не виноваты и не заслуживают того, чтобы расти в неполноценной семье. Толик старается для девушек, и это вызывает уважение. Он открыт и берет ответственность на себя. Хотя, безусловно, он тот еще молодец. Принимать его таким или нет — дело каждой героини. Но бросать их он не намерен. Это важно.

Любовь Аксенова ФОТО: Пресс-фото

- Можете себя представить на месте вашей героини? Как бы поступили вы?

- Хочется верить, что никогда не попаду в подобную ситуацию. Но, конечно, представляла себя на месте Наташи не раз во время работы. Думаю, что я бы старалась исходить из данности. Если ситуация случилась, я бы искала решение out-of-the-box (нестандартное, вдумчивое) — искала бы позицию, в которой мне было бы комфортно существовать.

Когда в жизни возникает довлеющая ситуация, крайне важно находить удобное и компромиссное решение: да, мы делаем так, но вот на таких условиях.

Как в итоге в "ТРИАДЕ" и вышло. Жить вместе я бы не стала. Не думаю, что это выход для меня. Я бы сразу сделала вывод, что крепкой семьи с таким, как Толик, не построить.

- Вам приходилось сталкиваться с подобным типом мужчин?

- Не совсем понимаю, с каким это?