Любовь Аксенова: "Измена — это данность нашей жизни"

30 сентября на ТНТ стартовал новый комедийный сериал "ТРИАДА" от продюсера Семена Слепакова и сценариста Дарьи Грацевич, работавшей над сериалом "Измены". По сюжету главный герой сериала Толя (Борис Дергачев) никак не может выбрать между любовницей (Любовь Аксенова) и женой (Дарья Мороз), с которой у них много лет не получается родить ребенка. Русский TVNET публикует фрагмент интервью с актрисой Любовью Аксеновой.
- Что за персонаж вам достался? Каким вы видите ее характер?
- Вижу Наташу как человека, который делает ошибки и этого не осознает. Яркий пример того, как люди живут, исходя из своих интересов, и не понимают, не видят, что это может принести боль кому бы то ни было. Не задумываются, что это может быть деструктивно по отношению к реальности.
Живет человек в своем мире, делает, как ему надо и не заботится ни о чем. У каждого персонажа есть функция — когда смотрю кино, есть ощущение, что герои учат нас чему-то.
Учат по-разному: иногда мы видим, как персонажи выбираются из трудных ситуаций, иногда персонажи совершают ошибки. И внутри подспудно возникает протест: нет, так поступать нельзя! В жизни мы сталкиваемся с подобными ситуациями, когда ставим свои интересы выше интересов других. Но не всегда замечаем этого. Когда видишь это со стороны, рождается ощущение внутреннего "нет": так я делать не буду. Мне кажется, что функция Наташи в этом — надеюсь, она поможет зрителю сформировать определенную позицию по отношению к поведению героини.
- Герой Толика отвратителен вам как девушке?
- Нет! Он мне даже симпатичен. Стремление к, так скажем, мирному объединению мне близко. Если разложить произошедшее с ним на две части, то можно увидеть и положительную сторону: Толик искренне бьется за свое счастье. А для него оно — находиться в гармонии и не разрушать мир других, близких ему людей. Будущие дети ни в чем не виноваты и не заслуживают того, чтобы расти в неполноценной семье. Толик старается для девушек, и это вызывает уважение. Он открыт и берет ответственность на себя. Хотя, безусловно, он тот еще молодец. Принимать его таким или нет — дело каждой героини. Но бросать их он не намерен. Это важно.
- Можете себя представить на месте вашей героини? Как бы поступили вы?
- Хочется верить, что никогда не попаду в подобную ситуацию. Но, конечно, представляла себя на месте Наташи не раз во время работы. Думаю, что я бы старалась исходить из данности. Если ситуация случилась, я бы искала решение out-of-the-box (нестандартное, вдумчивое) — искала бы позицию, в которой мне было бы комфортно существовать.
Когда в жизни возникает довлеющая ситуация, крайне важно находить удобное и компромиссное решение: да, мы делаем так, но вот на таких условиях.
Как в итоге в "ТРИАДЕ" и вышло. Жить вместе я бы не стала. Не думаю, что это выход для меня. Я бы сразу сделала вывод, что крепкой семьи с таким, как Толик, не построить.
- Вам приходилось сталкиваться с подобным типом мужчин?
- Не совсем понимаю, с каким это?
- К примеру, переживать измену?
- Измена — это данность нашей жизни. Необязательно они должны встречаться в любовной жизни. С друзьями, родителями, где угодно можно на это нарваться. Речь же о предательстве.
Я знаю много пар, у которых открытые отношения. Для них измена — не просто переспать с другим, а нечто большее. "Ты переспал с ней глазами", — как говорила героиня Пенелопы Крус в фильме "Вики Кристина Барселона". И для многих других так же. Все эти истории — про доверие во взаимоотношениях. У каждого свои потребности и главное — помнить, что рядом есть близкий человек, которому можно необдуманными поступками или даже взглядами причинить боль.
- Часто ли приходится подключать личный опыт во время выстраивания психологической драмы отношений на экране?
- Всегда. Обычно актер только этим и занимается. Для меня наша профессия — психотерапия в глобальном смысле. Самопознание, самокопание и разбор личного опыта.
- Какой этап отношений с мужчинами вы считаете наиболее трудным и болезненным? И почему?
- Развод (смеется). Так ведь? Не знаю... Развод — самый-самый болезненный этап. Да и любой разрыв отношений тоже.
- Получать удовольствие от жизни в ущерб отношениям или трудиться над ними до седьмого пота и иногда страдать?
- Ответ такой: получать удовольствие от жизни без ущерба отношениям и трудиться над ними в радость. Никогда не страдать.
- При работе над образом у вас были перед глазами референсы, от которых хотелось оттолкнуться (литературные или киногерои со схожим поведением)?
- Я бы сказала, что Наташа — собирательный образ. Создавая его, я наблюдала за всеми. Собой в том числе. Пыталась показать человека, слепо верящего в верность своих поступков и не замечающего никого. Это встречается на каждом шагу, но редко осознается. Именно это и смешно — человек, не понимая, что творит, продолжает закапывать себя и всех вокруг.
- Как, по-вашему, кто виноват в сложившейся ситуации: Толик, его безволие, его родители, среда или сами его женщины?
- Не считаю его безвольным человеком. Если бы у него не было воли, он сел бы на диване и сказал всем троим: мне ничего не надо. А он принимает решение бороться за счастье. Он открыто озвучивает всем девушкам, в какую ситуацию они попали. И это поступок, который не может быть воплощен без волевого импульса. Кто виноват? В отношениях — всегда оба. Участники событий.
Напомним, сериал "ТРИАДА" выходит на канале ТНТ с 30 сентября в 20:00.
Галерея: Любовь Аксенова