Сеть взорвал клип Иды Галич про "лихие 90-е", в котором показана Рига

В новом видео Инесса продолжает карьеру ресторанной певицы. У нее есть новый покровитель, но она не может забыть любимого, сидящего в тюрьме. Наконец девушка решается на преступление, чтобы спасти его из колонии. Весь клип сопровождается колоритом "лихих 90-х" и юмором.

Жители Риги без проблем узнают фрагмент знакомой улочки в Старой Риге и средневековый ресторан Rozengrāls.

За одни сутки клип посмотрело свыше 1 миллиона 337 тысяч человек. У видео 90 тысяч лайков, и всего 3,5 тысячи дизлайков.

Напомним, известность Иде Галич принесли вайны – короткие и позитивные видео. Девушка шутит на самые разнообразные темы, которые могут волновать современных молодых людей - от проблем в отношениях и до самых элементарных ситуаций в магазине.

Не так давно девушка начала записывать песни и снимать клипы, которые преподнесены как короткие истории: "Ты попал", "Дима", "Найти тебя", "Предприниматель".