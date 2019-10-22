Солистка группы "Винтаж" призналась в своей любви к пикантным фото

Журналист спросил Плетневу о том, как она относится к тому, что знаменитые женщины, например, блогер Настя Ивлеева и певица Наташа Королева, отправляют своим партнерам "горячие" фотографии.

Певица заявила, что это является "личным делом каждого".

"Суть не в картинках, все в голове. Допускаю такие истории, они мне нравятся и очень даже заводят", - подчеркнула Плетнева.

Кроме того звезда призналась, что сама отправляла своим партнерам пикантные фотографии.

"И не просто отправляла, а дарила целые фотоальбомы. Благодаря разным мужским журналам уже собрался очень большой архив", - отметила Анна.

Однако солистка группы "Винтаж" указала, что не всегда считала себя сексапильной. По словам Плетниковой, в детстве она была очень не уверена в себе.

"В детстве было очень много комплексов — кудрявилась, как Пушкин, глаза грустные, бульдожьи, маленький рост... Некоторые девочки даже издевались и дразнили коротышкой. Потом я подросла, надела каблуки, и началась жара! Осознала, что размер не имеет значения, и стала нравиться себе", - призналась певица.