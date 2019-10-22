Вт, 22.10.2019
Я полностью понимаю возмущения людей и объективную необходимость повышения заработной платы. Любая форма выражения мнения и протеста, принятая законом, является приемлемой. Илзе Винькеле, министр здравоохранения

Солистка группы "Винтаж" призналась в своей любви к пикантным фото

ФОТО: https://www.instagram.com/dusya_star

Солистка российской поп-группы "Винтаж" Анна Плетнева призналась в том, что ей нравится отправлять партнерам интимные фотографии. Об этом звезда рассказала в интервью порталу StarHit.ru .

Журналист спросил Плетневу о том, как она относится к тому, что знаменитые женщины, например, блогер Настя Ивлеева и певица Наташа Королева, отправляют своим партнерам "горячие" фотографии.

Певица заявила, что это является "личным делом каждого".

"Суть не в картинках, все в голове. Допускаю такие истории, они мне нравятся и очень даже заводят", - подчеркнула Плетнева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Анна Плетнева (@dusya_star) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Анна Плетнева (@dusya_star) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Анна Плетнева (@dusya_star) on

Кроме того звезда призналась, что сама отправляла своим партнерам пикантные фотографии. 

"И не просто отправляла, а дарила целые фотоальбомы. Благодаря разным мужским журналам уже собрался очень большой архив", - отметила Анна.

Однако солистка группы "Винтаж" указала, что не всегда считала себя сексапильной. По словам Плетниковой, в детстве она была очень не уверена в себе.

"В детстве было очень много комплексов — кудрявилась, как Пушкин, глаза грустные, бульдожьи, маленький рост... Некоторые девочки даже издевались и дразнили коротышкой. Потом я подросла, надела каблуки, и началась жара! Осознала, что размер не имеет значения, и стала нравиться себе", - призналась певица.

Ранее Русский TVNET писал, что Плетнева рассказала о том, как проходило ее детство.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ