Ольга Бузова стала "Певицей года"

Премию под названием "Прорыв года" организовал глянцевый российский журнал MODA Topical. На мероприятии присутствовали многие известные личности, среди которых была и Ольга Бузова.

Конечно, по традиции, Ольга не могла не произвести фурор своим внешнем видом. На поп-диве было длинное черное платье с высоким вырезом до бедра и полупрозрачная накидка с перьями. Верхняя часть платья была как будто украшена битым стеклом.

Волосы телеведущая собрала в аккуратный пучок, а глаза подчеркнула макияжем smoky-eyes. В этот раз Бузова решила отказаться от крупных драгоценностей, вместо них на ее правом запястье красовались тонкие серебристые браслеты.

На церемонии звезда удостоилась награды "Певица года". Бузова призналась, что была очень рада посетить мероприятие.

"Вот такая я красивая сегодня пошла на премию к Оксане Федоровой. Сегодня получила номинацию в категории "Певица года". Спасибо за этот праздник. Всегда с огромной радостью хожу на эту премию. Для меня большая честь быть в списке победителей… Еще одна награда в нашу копилочку", — отметила Бузова.