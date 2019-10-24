Чт, 24.10.2019
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Видео: в Риге муниципальная полиция чуть не сбила девочку

ФОТО: kadrs no video

Муниципальная полиции Риги опубликовала видео, на котором видно, как автомобиль стражей порядка избегает столкновения с девочкой, которая вдруг решила пересечь улицу.

Полицейские напоминают пешеходам, что, пересекая проезжую часть, необходимо убедиться в безопасности. Кроме того, водители всегда должны быть внимательными за рулем, так как иногда пешеход может появиться на дороге совершенно неожиданно.

На видео, снятом 23 октября, видно, что все закончилось лишь легким испугом для обоих участников движения, однако от трагедии отделяли всего десятые доли секунды и несколько сантиметров.

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