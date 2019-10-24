Максим Фадеев впервые прокомментировал скандал с Наргиз

В начале августа российские СМИ облетела новость о том, что лейбл MALFA отменил несколько концертов Наргиз. Представители утверждали, что виновата сама артистка, которая перестала выходить на связь. Вскоре Максим Фадеев и вовсе расторг контракт с певицей, чему она, по ее собственному признанию, была только рада, поскольку все это время находилась словно в тюрьме.

"Я была савраской, которая ездит и зарабатывает бабло", - цитирует Наргиз издание StarHit.

Продюсер до недавнего времени хранил молчание и лишь на днях прокомментировал скандальную историю с бывшей подопечной. В эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" он объяснил, что сам принял решение попрощаться с певицей.

"Я расторг контракт с ней сам. Никто от меня не уходил", - отметил Фадеев.

Максим Александрович признался, что работа с Наргиз могла продлиться еще два года, но та вынудила его пойти на кардинальные меры.

"Я мог его (контракт) не расторгать, но принял решение прекратить сотрудничество", - заявил основатель лейбла MALFA.

Напомним, Наргиз Закирова после расторжения контракта с Максимов Фадеевым дала интервью журналистке Ирине Шихман, в котором рассказала о "кухне" музыкального лейбла MALFA. Она также заявила, что в продюсерском центре все зависит не от его руководителя, а от Ольги Серябкиной.

По версии же представителей продюсерского центра, Наргиз сама часто становилась причиной конфликтов:

якобы у певицы были проблемы с алкогольной зависимостью, что приводило к постоянным срывам концертов.

Фадеев считает, что напряженные отношения в команде - обычное явление.

"Проблема продюсеров и артистов будет всегда, так как создание всегда ненавидит своего создателя: