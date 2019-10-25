Внучка Раймонда Паулса раскрыла неприятные факты о закулисье "Новой волны"

На вопрос, приходилось ли ей когда-либо ощущать, что она "внучка Раймонда Паулса", Моника призналась: На "Новой волне" обычно было странно. Мне нравилось находиться за кулисами, разговаривать с зарубежными артистами. Но находились люди, которые жестко давали понять, что мне туда нельзя. Как только же они узнавали, кто я, то сразу же становились приветливыми. Я говорила: о, нет, все в порядке! Они действительно думали, что я буду настолько глупа, чтобы принять такую ​​двуличность?"

Моника продолжила:

"Их же интересуют только те, кто кем-то является... Все остальные для них нули.. А для меня так: если ты нехороший человек, то мне все равно, что твой отец Де Ниро ".

"В Голливуде о ком-то подумала: фу, он отвратительный, но мне объяснили, что он из важной семьи - его дядя такая-то знаменитость. Все равно! Я не буду из-за этого менять свои критерии вежливости. Конечно, в общении постараюсь сохранить позитив, но в будущем предпочту больше не видеть этого человека", - пояснила Моника.

Галерея: Последняя "Новая волна" в Юрмале. 2014 год

Напоминаем, "Новая волна" - это международный музыкальной конкурс, который с 2002 года проходил в Юрмале, а с 2014-го переместился в Сочи.

Латвийские исполнители побеждали в нем дважды - группа Cosmos в 2004 году и Интарс Бусулис в 2005-м.