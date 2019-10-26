"Смеясь над ним, мы смеемся над собой": Владова встала на защиту Ушакова, раскритиковав всех

Многие баллотировавшиеся от партии "Согласие" депутаты получили свои мандаты только потому, что выложили в социальных сетях фото с прежним лидером партии Нилом Ушаковым, заявила на съезде "Согласия" руководитель фракции партии в Рижской думе Анна Владова.
Она не скупилась на критику в адрес товарищей по партии, подчеркивая достижения Ушакова в руководстве партией и Рижской думой:
"Кажется, ни один политик не заслужил столько критики, сколько Ушаков, в том числе от членов партии. Смеясь над ним, мы смеемся над собой", - сказала Владова.
"Где вы были эти десять лет, все те, кто теперь критикует Ушакова и партию? Десять лет работал талантливый председатель, побеждая, принося небывалые рейтинги. Завоеванные Ушаковым резервы позволяют работать и сейчас. Почему вы еще вчера пели Нилу оды, а сегодня критикуете его?" - спросила Владова товарищей по партии.
"За его спиной вы прошли в Сейм и думы, вам было так тепло все эти десять лет, что вы даже не задумывались о решениях.
Говорится о культе личности, но многие стали депутатами только потому, что красиво сфотографировались с Нилом и выложили фото в социальных сетях", - заявила Владова.
Ее не устраивает то, что некоторые члены партии не пытались понимать ее решения, долгое время молчали и не протянули руку помощи, когда "избивали" фракцию в Рижской думе.
По словам Владовой, в Рижской думе партия прошла трудный период, допустила ошибки и платила за них.
"Пришлось столкнуться с предательством, двуличием и ложью", - сказала политик.
Она говорила также об отношениях "Согласия" с партнером в Рижской думе - партией "Честь служить Риге".
Недопустимо, что партнеры считают достижения общими, а ошибки - ошибками только "Согласия".
"Мы хотим работать вместе, но работа наб бюджетом это покажет", - высказалась Владова.
Галерея: Съезд "Согласия" 26.10.2019