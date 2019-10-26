Ушаков будет руководить думой "Согласия"

Председателем думы "Согласия" избран депутат Европарламента, бывший лидер партии Нил Ушаков.
Избранный председателем партии Янис Урбанович заявил, что поправки к уставу партий повысят роль ее думы.
"Раньше дума была между первичными организациями и правлением. Я хочу, чтобы дума была над правлением", - сказал Урбанович, добавив, что в думе будут приниматься политические решения.
Урбанович добавил, что в заседаниях думы и далее смогут принимать участие руководители региональных организаций, не являющиеся депутатами, но право голоса будут иметь только члены партии, имеющие мандаты депутатов разного уровня.
Ушаков пояснил агентству LETA, что дума, например, утверждает списки кандидатов на выборы.
Галерея: Съезд "Согласия" 26.10.2019