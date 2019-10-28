"Кажется, очень сильно переживает": Меладзе отреагировал на скандал между Гагариной и Кормухиной

Популярный исполнитель Валерий Меладзе высказался по поводу спора из-за песни "Кукушка", который возник между Ольгой Кормухиной и Полиной Гагариной. Свой комментарий артист сделал в рамках передачи "Ты не поверишь!".
"Полина, по-моему, очень сильно переживает эту историю. Как себя вести дальше? Петь. Я с огромным уважением отношусь к Ольге, но мне кажется, такие разговоры достойны людей, которые хотят засветиться где-нибудь в жёлтой прессе, но не серьезных музыкантов", - считает он.
Меладзе подчеркнул, что когда один серьезный музыкант предъявляет подобные требования другому серьезному музыканту – это выглядит странным.
В свою очередь, Ольга Кормухина не стала молчать и ответила: "Я никогда не бью морды, но я уже никогда не смогу уважать ни ее, ни Меладзе. Творческий человек, который ворует чужое творчество – он для меня умер".
Она объяснила, что воровать мысли и чувства - это "хуже некуда".
"Ведь в этой песне все, что я пережила за свою жизнь. И страшные моменты, и прекрасные моменты. Цой бы сейчас мне аплодировал. Я это знаю", - пояснила она.
Напомним, Ольга Кормухина подала в суд на Полину Гагарину. Причиной стала украденная певицей аранжировка песни Виктора Цоя "Кукушка". Кормухина с супругом, экспертами и юристом дала большую пресс-конференцию по этому поводу. Примечательно, что аранжировку к "Кукушке" Гагариной помогал делать Константин Меладзе.