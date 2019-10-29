"Текст": Мистика с делом Голунова, "домашнее порно" Кристины Асмус и недовольство Собчак

Это экранизация романа-бестселлера "Текст" (2017) писателя Дмитрия Глуховского, который сам написал сценарий к картине.

Сюжет строится вокруг 27-летнего Ильи Горюнова, который попадает в тюрьму по ложному обвинению в распространении наркотиков. Запрещенные вещества ему подкинул сотрудник ФСКН Петр Хазин. Выйдя на свободу спустя 7 лет, Илья понимает, что больше не может жить прежней жизнью. Он мстит Хазину и убивает его. Горюнов получает смартфон Хазина и начинает жить его жизнь. В итоге он влюбляется в девушку убитого - Анну.

Картина вызвала широкий резонанс еще в первые дни премьеры.

Во-первых, многие увидели в образе студента-филолога Ильи Горюнова прототип реального человека с почти подобным случаем - Ивана Голунова.

Как признается режиссер Клим Шипенко - это совпадение мистическое, но они с Иваном были одноклассниками.

"Все офигели, когда услышали историю Ивана Голунова... Такого совпадения никто не мог просчитать, тем более на это рассчитывать. Это совпадение, как совпадение имени в книге и фильме с именем Вани Голунова... Я учился ровно год с Ваней Голуновым, мы с ним одноклассники, что тоже весьма странно. Я его пригласил на премьеру, но он куда-то улетел и не придет", - рассказал Клим изданию "Собеседник".

Во-вторых, фильм "Текст" много где пришлось "запикать".

Герой Александра Петрова получился дерзким и много матерился. В интервью Ксении Собчак он рассказал, как снималась сцена реальной мастурбации.

В-третьих, Иван Янковский и Кристина Асмус снимались не просто в постельной сцене.

Это было практически домашнее порно. По сюжету фильма Янковский должен был снимать на мобильный телефон сцену секса с Кристиной Асмус. Получилось невероятно откровенно.

В-четвертых, история с "домашним порно" получила неожиданное продолжение в виде недовольства со стороны Ксении Собчак. Журналистка опубликовала свой выпуск шоу "Осторожно, Собчак!" с Александром Петровым, но он не имел популярности. Видео собрало лишь 600 тысяч, а не привычные для команды Ксении миллионы. Телезвезда осталась недовольна и высказалась в Instagram о причинах неудачи. Оказалось, что причиной всего стало пикантное видео с супругой Гарика Харламова.

Алгоритм сервиса YouTube определил его как фильм для взрослых и отнес отнес к категории "почти порно". Таким образом, новый выпуск "Осторожно, Собчак!" не попал в "тренды".