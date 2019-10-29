"Текст": Мистика с делом Голунова, "домашнее порно" Кристины Асмус и недовольство Собчак

24 октября в широкий прокат вышел новый российский фильм "Текст". В Латвии он появится на киноэкранах с 1 ноября. Главное роли исполнили Кристина Асмус, Иван Янковский и Александр Петров.
Это экранизация романа-бестселлера "Текст" (2017) писателя Дмитрия Глуховского, который сам написал сценарий к картине.
Сюжет строится вокруг 27-летнего Ильи Горюнова, который попадает в тюрьму по ложному обвинению в распространении наркотиков. Запрещенные вещества ему подкинул сотрудник ФСКН Петр Хазин. Выйдя на свободу спустя 7 лет, Илья понимает, что больше не может жить прежней жизнью. Он мстит Хазину и убивает его. Горюнов получает смартфон Хазина и начинает жить его жизнь. В итоге он влюбляется в девушку убитого - Анну.
Картина вызвала широкий резонанс еще в первые дни премьеры.
Во-первых, многие увидели в образе студента-филолога Ильи Горюнова прототип реального человека с почти подобным случаем - Ивана Голунова.
Как признается режиссер Клим Шипенко - это совпадение мистическое, но они с Иваном были одноклассниками.
"Все офигели, когда услышали историю Ивана Голунова... Такого совпадения никто не мог просчитать, тем более на это рассчитывать. Это совпадение, как совпадение имени в книге и фильме с именем Вани Голунова... Я учился ровно год с Ваней Голуновым, мы с ним одноклассники, что тоже весьма странно. Я его пригласил на премьеру, но он куда-то улетел и не придет", - рассказал Клим изданию "Собеседник".
Во-вторых, фильм "Текст" много где пришлось "запикать".
Герой Александра Петрова получился дерзким и много матерился. В интервью Ксении Собчак он рассказал, как снималась сцена реальной мастурбации.
В-третьих, Иван Янковский и Кристина Асмус снимались не просто в постельной сцене.
Это было практически домашнее порно. По сюжету фильма Янковский должен был снимать на мобильный телефон сцену секса с Кристиной Асмус. Получилось невероятно откровенно.
В-четвертых, история с "домашним порно" получила неожиданное продолжение в виде недовольства со стороны Ксении Собчак. Журналистка опубликовала свой выпуск шоу "Осторожно, Собчак!" с Александром Петровым, но он не имел популярности. Видео собрало лишь 600 тысяч, а не привычные для команды Ксении миллионы. Телезвезда осталась недовольна и высказалась в Instagram о причинах неудачи. Оказалось, что причиной всего стало пикантное видео с супругой Гарика Харламова.
Алгоритм сервиса YouTube определил его как фильм для взрослых и отнес отнес к категории "почти порно". Таким образом, новый выпуск "Осторожно, Собчак!" не попал в "тренды".
"Пострадала из-за чужого секса. Точнее из-за голых сисек Кристины Асмус... В фильме "Текст" мне больше всего понравилось, как откровенно сняты сцены секса. Ну, чтоб было понятно о чем я, поставили отрывок. Коротенький. С утра, разбалованная своими подписчиками, я жду, как обычно топ-трендов просмотров. Смотрю: трендов нет, жиденькие 600 тысяч просмотров на таком хитовом материале....", - пожаловалась Ксения Анатольевна.
В итоге Собчак была невероятно резкой и написала: "Будь ты проклята, Кристина, со своими сиськами".
Актриса не стала молчать и ответила журналистке: "Ксения Анатольевна, сиськи если б не жиденькие были, то топ обеспечен был бы. Но выглядели вы в интервью прекрасно! Будь вы прокляты".
Было ли это шуткой или тонкой издевкой в адрес журналистки - неизвестно. Но подписчики отнеслись к это фразе неоднозначно. Кто-то посчитал, что жена Гарика Харламова достойно ответила Ксении, а кто-то решил, что "прогнулась" под строптивую журналистку.
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Пострадала из-за чужого секса. Точнее из-за голых сисек Кристины Асмус. Записала с @actorsashapetrov вью, говорили о многом ,и в т.ч про то,что в фильме «Текст» мне больше всего понравилось как откровенно сняты сцены секса. Ну ,чтоб было понятно о чем я ,поставили отрывок. Коротенький. С утра ,разбалованная своими подписчиками,я жду,как обычно топтрендов и хулиарды просмотров. Смотрю: трендов нет, жиденькие 600 тысяч просмотров на таком хитовом материале.... Звоню менеджеру ютюба. Выясняется что алгоритм перестал нас рекомендовать и отправлять в рекомендованное из-за секскадров,определив видео «почти порно»🙈🙈 . Короче , посмотрите интервью-я им очень горжусь. Будь ты проклята,Кристина,со своими сиськами😂😂😂 !!! Ссылка в сториз)))