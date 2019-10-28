Видео: В Сети обсуждают видео, где Михаилу Боярскому внезапно стало плохо

На ролике артист выглядит неважно. На его голову надела одноразовая медицинская шапочка. Рядом с ним находятся коллеги по съемочной площадке кинорежиссер Светлана Дружинина.

В какой-то момент Боярскому становится тяжело идти. Ему помогают коллеги и он присаживается на ступеньки.

Поклонники артиста в комментариях стали переживать за состояние здоровья Михаила Сергеевича.

"Мне кажется Боярскому правда плохо стало", "Не пойму,на переднем плане Михаил Боярский? Как постарел", "Не пойму, съемки идут или Боярскому плохо?", - писали обеспокоенные люди.

Журналистам же актер прокомментировал свое состояние и ответил, что с ним все хорошо.