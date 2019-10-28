Видео: В Сети обсуждают видео, где Михаилу Боярскому внезапно стало плохо

Советскому и российскому актеру Михаилу Боярскому стало плохо на съемочной площадке фильма "Гардемарины-4". Видео с происшествием было опубликовано на странице картины в Instagram.
На ролике артист выглядит неважно. На его голову надела одноразовая медицинская шапочка. Рядом с ним находятся коллеги по съемочной площадке кинорежиссер Светлана Дружинина.
В какой-то момент Боярскому становится тяжело идти. Ему помогают коллеги и он присаживается на ступеньки.
Поклонники артиста в комментариях стали переживать за состояние здоровья Михаила Сергеевича.
"Мне кажется Боярскому правда плохо стало", "Не пойму,на переднем плане Михаил Боярский? Как постарел", "Не пойму, съемки идут или Боярскому плохо?", - писали обеспокоенные люди.
Журналистам же актер прокомментировал свое состояние и ответил, что с ним все хорошо.
"Все нормально, спасибо. Я не знаю ни о каком видео, где мне плохо. Со мной все нормально", - цитирует Боярского канал Рен-ТВ.