Пн, 28.10.2019
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Видео: В Сети обсуждают видео, где Михаилу Боярскому внезапно стало плохо

Михаил Боярский

ФОТО: скриншот видео

Советскому и российскому актеру Михаилу Боярскому стало плохо на съемочной площадке фильма "Гардемарины-4". Видео с происшествием было опубликовано на странице картины в Instagram. 

На ролике артист выглядит неважно. На его голову надела одноразовая медицинская шапочка. Рядом с ним находятся коллеги по съемочной площадке кинорежиссер Светлана Дружинина. 

В какой-то момент Боярскому становится тяжело идти. Ему помогают коллеги и он присаживается на ступеньки. 

Поклонники артиста в комментариях стали переживать за состояние здоровья Михаила Сергеевича. 

"Мне кажется Боярскому правда плохо стало", "Не пойму,на переднем плане Михаил Боярский? Как постарел", "Не пойму, съемки идут или Боярскому плохо?", - писали обеспокоенные люди.

Журналистам же актер прокомментировал свое состояние и ответил, что с ним все хорошо.

"Все нормально, спасибо. Я не знаю ни о каком видео, где мне плохо. Со мной все нормально", - цитирует Боярского канал Рен-ТВ. 

Ранее Анна Семенович рассказала о съемках в "Гардемаринах"

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