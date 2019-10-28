Пн, 28.10.2019
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СМИ: миллионер Гомберг и его эстонская фирма признаны виновными в мошенничестве

Евгений Гомберг

ФОТО: Lita Krone/LETA

Харьюский уездный суд Эстонии признал латвийского миллионера Евгения Гомберга и его эстонскую фирму Deoro Trade виновными в крупном налоговом мошенничестве в сделках с золотом, пишет Postimees со ссылкой на бизнес-издание Aripaev.

Гомберг приговорен в Эстонии к четырем годам лишения свободы, из которых ему немедленно предстоит отбыть два месяца тюремного заключения.

Оставшийся срок Гомбергу проводить за решеткой не придется, если в течение четырехлетнего испытательного срока он не совершит другое умышленное преступление.

Суд наложил на Deoro Trade денежное взыскание в размере 3,2 млн евро, которое следует выплатить по частям в течение 12 месяцев после вступления судебного решения в силу.

На подачу апелляции у подсудимых есть 15 дней.

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