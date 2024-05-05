В Клайпеде параплан совершил аварийную посадку на шоссе. Пострадал один человек

Представители Департамента пожарно-спасательной службы Литвы сообщают, что известие о происшествии поступило в 10:22. Инцидент произошел в Клайпеде на Шилутском шоссе.

Параплан разбился на проезжей части дороги. На место прибыли пожарные, которые помогли пострадавшему человеку попасть в машину скорой помощи.

В параплане находились мужчина и женщина. При аварийном приземлении пострадал один человек.

Пока неизвестно, что могло стать причиной аварии. Эксперты, с которыми связалась LRT, отмечают, что погода в литовском портовом городе в субботу была благоприятной для полетов.

Это не первый инцидент с летательными аппаратами в странах Балтии в прошедшую субботу. Как сообщалось, вечером 4 мая, по техническим причинам на Таллиннском шоссе в Адажи вынужденную посадку совершил самолет гражданской авиации, в котором находились два человека.

На снятом очевидцем видео видно, как самолет приземляется на проезжей части Таллиннского шоссе, двигаясь со стороны Риги. Приземлившись, самолет вливается в поток машин, но его левое крыло слегка задевает дорожный знак посреди дороги, что меняет траекторию движения самолета, заставляя его выехать на встречную полосу, однако он успешно избегает столкновения с машинами.

В самолете находились два человека, ни один из них не пострадал.

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