Фото: Анна Седокова привела Яниса Тимму на московскую радиостанцию

С недавних пор популярная украинская исполнительница Анна Седокова стала одной из самых обсуждаемых фигур в Латвии. Это произошло после того, как она сообщила, что состоит в отношениях с баскетболистом Янисом Тиммой. Теперь пара не перестает делиться трогательными совместными фото и кажется старается все время быть вместе.
30 октября состоялась премьера новой песни и клипа Седоковой "Алые губы". Певица посетила московскую радиостанцию "Новое радио", чтобы рассказать о треке. На эфир она взяла и своего латвийского возлюбленного.
ПРЕМЬЕРА Мы все дождались! #АЛЫЕГУБЫ 💋 «Вот теперь это точно #хит » - кричат бабушки у подъездов, подбрасывая вверх семечки и начиная пританцовывать под модные биты в сочетании с гитарой из 1990 года! #Острожно Песню невозможно выкинуть из головы!! И не говорите, что я вас не предупреждала 🤪 Ну что, жду ваши сториз буду постить у себя, видео в #Tiktok ( уууеее ваша мама теперь и там 😂) и вообще пишите мне ❤ Ссылка на песню в сторис у меня в шапке профиля 🔼
Анна поделилась несколькими короткими видео из лифта в сторис, а потом сделала несколько кадров из студии во время интервью. Было видно, что Янис сидит и ожидает завершения эфира.
Впрочем, тут нет ничего особенного, ведь певица почти всегда присутствует на матчах Тиммы и охотно делится в сторис кадрами происходящего на баскетбольном поле.
Напомним, некоторое время назад Янис Тимма объявил, что разводится с матерью своего сына Кристиана Саной.
Тогда в СМИ появились слухи о том, что у баскетболиста завязался роман с Анной Седоковой, которой Сана посвятила Седоковой несколько резких выражений. Бывшая солистка "ВИА Гры" ей ответила.
Свои романтические отношения пара подтвердила в начале октября.