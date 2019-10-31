Фото: Анна Седокова привела Яниса Тимму на московскую радиостанцию

С недавних пор популярная украинская исполнительница Анна Седокова стала одной из самых обсуждаемых фигур в Латвии. Это произошло после того, как она сообщила, что состоит в отношениях с баскетболистом Янисом Тиммой. Теперь пара не перестает делиться трогательными совместными фото и кажется старается все время быть вместе.