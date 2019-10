Фото: Анна Седокова привела Яниса Тимму на московскую радиостанцию

ПРЕМЬЕРА Мы все дождались! #АЛЫЕГУБЫ 💋 «Вот теперь это точно #хит » - кричат бабушки у подъездов, подбрасывая вверх семечки и начиная пританцовывать под модные биты в сочетании с гитарой из 1990 года! #Острожно Песню невозможно выкинуть из головы!! И не говорите, что я вас не предупреждала 🤪 Ну что, жду ваши сториз буду постить у себя, видео в #Tiktok ( уууеее ваша мама теперь и там 😂) и вообще пишите мне ❤ Ссылка на песню в сторис у меня в шапке профиля 🔼

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Oct 25, 2019 at 2:16am PDT