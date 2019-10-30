Названа истинная причина смерти Zombie Boy

Канадские ответственные службы сообщили СМИ, что Рик получил смертельную травму головы, упав с балкона третьего этажа своего дома.

Так как ранее он искал медицинской помощи из-за душевных проблем, инцидент считался осознанными действиями Дженеста, однако новые доказательства свидетельствуют, что это не так.

В момент смерти Дженест был "сильно опьянен" алкоголем и марихуаной.

Как сообщила семья и друзья мужчины, в последние недели он был счастлив, готовился жениться и участвовал в нескольких художественных проектах.

На камерах, находившихся внутри здания, видно, что Дженест выходит на балкон и вставляет в рот сигарету. Его близкие указали, что во время курения он иногда сидел на перилах балкона.

Следователь сообщила, что он упал с балкона, несмотря на то, что у события нет свидетелей.

"Принимая во внимание его привычку находиться в очень сильно опьяненном состоянии, скорее всего, господин Дженест случайно упал с балкона", - написала следователь, пояснив, что его смерть была "трагическим несчастным случаем".

Дженест был широко известен именно благодаря своему татуированному телу. Кроме того, у него было сотрудничество с популярными музыкантами. Модель сделал свою первую татуировку в возрасте 16 лет, и к 19 годам они покрыли все его тела. Он участвовал в показах мод и позировал для известных журналов.