Названа истинная причина смерти Zombie Boy

В августе прошлого года стало известно, что скончался канадский музыкант, модель и актер Рик Дженест или Zombie Boy, известный участием в клипе певицы Леди Гага в клипе "Born This Way". Сейчас выяснилось, что он все-таки не покончил с собой.
Канадские ответственные службы сообщили СМИ, что Рик получил смертельную травму головы, упав с балкона третьего этажа своего дома.
Так как ранее он искал медицинской помощи из-за душевных проблем, инцидент считался осознанными действиями Дженеста, однако новые доказательства свидетельствуют, что это не так.
В момент смерти Дженест был "сильно опьянен" алкоголем и марихуаной.
Как сообщила семья и друзья мужчины, в последние недели он был счастлив, готовился жениться и участвовал в нескольких художественных проектах.
На камерах, находившихся внутри здания, видно, что Дженест выходит на балкон и вставляет в рот сигарету. Его близкие указали, что во время курения он иногда сидел на перилах балкона.
Следователь сообщила, что он упал с балкона, несмотря на то, что у события нет свидетелей.
"Принимая во внимание его привычку находиться в очень сильно опьяненном состоянии, скорее всего, господин Дженест случайно упал с балкона", - написала следователь, пояснив, что его смерть была "трагическим несчастным случаем".
Дженест был широко известен именно благодаря своему татуированному телу. Кроме того, у него было сотрудничество с популярными музыкантами. Модель сделал свою первую татуировку в возрасте 16 лет, и к 19 годам они покрыли все его тела. Он участвовал в показах мод и позировал для известных журналов.
Галерея: Модель Zombie Boy