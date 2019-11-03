4-й день RFW: "Голубое вдохновение" дебютанта, Северная Ривьера и волокна конопли

Selina Keer

Латвийская марка Selina Keer - дебютант этого сезона. Романтичный минимализм и элегантность - это почерк и ДНК бренда. На большом подиуме RFW в Hanzas Perons Selina Keer представила свою капсульную коллекцию "Голубое вдохновение" (Blue Inspirations).

Основной материал, который использовался при создании этой линии одежды, - голубой лен с вплетенной люрексной нитью, играющей и искряшейся на свету, как утренняя роса.

Кроме того, дизайнер использует креп и хлопковую органзу.

Anna Led

Бренд, созданный дизайнером Анной Ледскалниней в 2002 году, по праву считается гордостью Латвии и образцом современного латвийского дизайна. В одежде этой марки современность основана на традициях, а наследие прошлого и элементы этно переплетаются с актуальными трендами и материалами high tech.

Наряды из новой коллекции Anna Led Nordic Riviera вдохновлены Северной Ривьерой. Они женственны, элегантны и при этом комфортны и практичны:

легкие ткани природных цветов - шифон и льняная марля, драпировка на платьях из купры, твидовые кардиганы в стиле "небрежного шика", декор из соломы и макраме...

Bergs Privé

На дизайнера бренда Илзе Приеде-Клявиню во многом повлияло ее частое пребывание во Франции и Италии. Коллекции Bergs Privé создаются вручную с использованием натуральных материалов - шерсти альпака, льна, шелка, бархата и кожи высокого качества.

Для марки характерна скандинавская сдержанность наряду с яркой цветовой палитрой и смелыми фактурами. Дизайнер всегда думает о том, что современный человек проявляется не только в том, что он носит, но и в том, как он думает.

Новая коллекция Bergs Privé носит название "Дом" - это место, где рождаются мечты, надежды и вера в их осуществление. В основе - лен с янтарной нитью, ткани из волокон конопли, шелк и хлопок.