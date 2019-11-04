Пн, 4.11.2019
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  • "Экспериментирую по полной": продюсер Виталий Голованов о человеческой глупости и секретах YouTube

"Экспериментирую по полной": продюсер Виталий Голованов о человеческой глупости и секретах YouTube
В чём фишка?

Виталий Голованов

ФОТО: скриншот видео

TVNET представляет третий выпуск программы "В чем фишка?". В ней мы рассказываем о людях из мира шоу-бизнеса, а также тех, кто часто остается за кадром. 

На этот раз к нам в гости пришел продюсер и музыкант Виталий Голованов. 

Именно он был одним их тех, кто продюсировал программу "This is Хорошо". Со временем Виталий отошел от этого проекта и создал новые YouTube-каналы. Конечно, другие его шоу пока не набрали пяти миллионов подписчиков (как это было с "This is Хорошо"), но он не впадает в отчаянье.

"Здесь я экспериментирую по полной программе", - сказал нам Виталий.

Кроме того, он объяснил, почему его музыкальный коллектив "Аметист", сняв дорогостоящий видеоклип, не добился успеха в Латвии.

"Мы были группа чайников-непрофессионалов", - пояснил он.

Но все успехи и неудачи помогли молодому человеку встать на ноги и сделать правильные выводы. Теперь в свои 30 лет он зарабатывает только благодаря YouTube-проектам и мечтает снять кинофильм!

Не пропустите! Новый выпуск программы "В чём фишка?" уже в эту пятницу, 8 ноября.

Видео: Анонс программы "В чём фишка?" с продюсером Виталием Головановым

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