Видео: Игорь Крутой мог умереть 19 лет назад

Композитор и продюсер Игорь Крутой стал гостем программы "Центральное телевидение" на канале НТВ. Он откровенно рассказал, как 19 лет назад мог умереть, если бы не решился на операцию.
Игорь Яковлевич вспомнил, как почти 20 лет назад в Нью-Йорке американские врачи спасли ему жизнь.
"Это было 19 лет назад. Я согласился на эту операцию. Меня обманывали - сказали, что это как аппендицит, но на самом деле знали, что это непросто. Было 12 часов наркоза. Они мне не сказали, насколько это было опасно", - признался Крутой.
Когда он уже позже пришел к другому врачу, то ему объяснили, что тот кто направил композитора на операцию - спас ему жизнь.
"А кто вас заставил оперироваться? Вы должны сказать ему огромное спасибо, потому что если бы не он, мне было бы не с кем разговаривать", - вспоминает продюсер.
Ранее Игорь Крутой побывал в гостях у ведущей Регины Тодоренко.