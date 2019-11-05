Вт, 5.11.2019
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Ева Польна прокомментировала состояние дочери

Ева Польна

ФОТО: https://www.instagram.com/polnaeva_official

Ранее в СМИ появилось сообщение, что 14-летняя дочь певицы Евы Польны и исполнителя Дениса Клявера попала в больницу в тяжелом состоянии. Известно, что девочке стало плохо после приступа астмы. 

На своей странице в Instagram певица сделала публикацию, в которой отметила, что сейчас состояние 14-летней Эвелин стабильное. Она также поблагодарила поклонников за поддержку. 

"Есть в жизни моменты, которые принципиально требуют тишины. Они не касаются никого вокруг. Человек переживает их наедине с собой и своими близкими", - написала Ева. 

Напомним, Эвелин появилась на свет у солистки группы "Гости из будущего" после непродолжительного романа с Денисом Клявером. Долгое время звезды скрывали, что у них есть общий ребенок. 

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