Ева Польна прокомментировала состояние дочери

Ранее в СМИ появилось сообщение, что 14-летняя дочь певицы Евы Польны и исполнителя Дениса Клявера попала в больницу в тяжелом состоянии. Известно, что девочке стало плохо после приступа астмы.
На своей странице в Instagram певица сделала публикацию, в которой отметила, что сейчас состояние 14-летней Эвелин стабильное. Она также поблагодарила поклонников за поддержку.
"Есть в жизни моменты, которые принципиально требуют тишины. Они не касаются никого вокруг. Человек переживает их наедине с собой и своими близкими", - написала Ева.
Напомним, Эвелин появилась на свет у солистки группы "Гости из будущего" после непродолжительного романа с Денисом Клявером. Долгое время звезды скрывали, что у них есть общий ребенок.