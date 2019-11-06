Ср, 6.11.2019
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  • Новый задержанный по делу в Эссексе: он проживал в России и помогал с контрабандой через нее

Новый задержанный по делу в Эссексе: он проживал в России и помогал с контрабандой через нее

ФОТО: EPA/Scanpix

​Полиция Вьетнама задержала еще одного подозреваемого в причастности к гибели 39 мигрантов, тела которых обнаружили в грузовике в британском Эссексе. Этот человек ранее занимался контрабандой людей в Европу через территорию России, сообщает AP со ссылкой на вьетнамские СМИ. 

Напомним, британская полиция в индустриальном парке Эссекса обнаружила контейнер с 39 телами. Считается, что контейнер в Англию прибыл из Бельгии.

Изначально считалось, что умершие - подданные Китая, однако несколько вьетнамских семей выразили тревогу, что среди умерших могут быть их близкие.

По сообщениям вьетнамского издания Tuoi Tre, в понедельник был задержан новый подозреваемый. Ранее по этому делу вьетнамские власти задержали 11 человек.

Задержанный в понедельник ранее некоторое время проживал в России. Он организовывал въезд людей на территорию России, откуда далее они контрабандным путем переправлялись в Германию, после чего - в третьи страны. 

Полиция Великобритании все еще работает над опознанием 39 погибших. 31 из них - мужчины, восемь - женщин. 

Галерея: Место происшествия в Великобритании 

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