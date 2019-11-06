Новый задержанный по делу в Эссексе: он проживал в России и помогал с контрабандой через нее

​Полиция Вьетнама задержала еще одного подозреваемого в причастности к гибели 39 мигрантов, тела которых обнаружили в грузовике в британском Эссексе. Этот человек ранее занимался контрабандой людей в Европу через территорию России, сообщает AP со ссылкой на вьетнамские СМИ.