Почему потерпел крах роман латвийского секс-символа Ивара Калныньша с Еленой Кондулайнен

Российская и советская актриса Елена Кондулайнен вошла в историю кинематографа, как эффектная и сексапильная блондинка. Изданию "Караван историй" в 2011 году она призналась, что латвийский актер Ивар Калныньш был кумиром ее молодости, но замуж выходить за обаятельного артиста она не захотела.
Елена Кондулайнен рассказывала, что хорошо знала, кто такой Ивар Калныньш. Его роли в кино были ей хорошо известны еще с юности. Она считала актера одним из самых привлекательных мужчин в советском кино. Ведь это так и было.
По Калныньшу сходили с ума миллионы женщин - он будоражил воображение представительниц прекрасного пола своей аристократичной внешностью и балтийским акцентом.
Елена и не мечтала, что когда-нибудь встретится с популярным актером. Девушка из провинции росла в обыкновенной семье, где родители занимались сельским хозяйством.
Как вспоминает Кондулайнен, у нее не было друзей, ведь в ней текла финская кровь, поэтому дети не хотели с ней дружить.
Девочкой Елена стала заниматься музыкой, а после окончания школы уехала в Санк-Петербург. Сначала Кондулайнен мечтала поступить в консерваторию, но случайно увидела афишу с Иваром Калныньшем. Девушка решила попытать счастье и подала документы в институт сценических искусств.
Судьба была благосклонна к Елена. Уже будучи студенткой ей стали предлагать роли. На последнем курсе ей предложили съемки в фильме Владимира Савельева "Капитан Фракасс". В главной роли был Ивар Калныньш. Но актриса призналась, что их роман начался не сразу. Сначала они имели лишь рабочие и дружеские отношения.
Чувства вспыхнули между звездами только спустя несколько лет, после того, как Елена стала уже признанной кинозвездой.
У Кондулайнен за спиной уже был титул секс-символа, брак и рождение сына. Ивар Калныньш тоже был в разводе.
Как вспоминает актриса, несколько дней никто не решался открыть свои чувства и сделать первый шаг. Актеры общались с друг другом на "вы".
В какой-то момент Елена приревновала Ивара к другой актрисе. Тогда все и открылось.
Расставание звезд произошло после празднования Нового года. Ивар Калныньш прилетел в Москву и поселился у Елены. Кондулайнен признается, что актер чувствовал себя, как дома. Он свободно ходил по ее квартире, готовил, убирал, приносил покупки.
Это все сыграло злую шутку - актриса задумалась и решила, что не хочет быть женой латвийской звезды.
Кроме того, Кондулайнен призналась, что у актера была масса поклонниц.
Стоило только где-нибудь появиться, как девушки толпой окружали Ивара, а это очень не нравилось Елене.
Она не хотела становиться нервозной, подозрительной и ревнивой женой.
Расставание произошло безболезненно. Елена просто не сказала Ивару о своем решении.
Она посадила актера на самолет и перестала отвечать на телефонные звонки.
Потому уже она встретила будущего супруга и родила второго сына. Который иногда ревновал актрису к прошлым звездным отношениям.