Почему потерпел крах роман латвийского секс-символа Ивара Калныньша с Еленой Кондулайнен

Елена Кондулайнен рассказывала, что хорошо знала, кто такой Ивар Калныньш. Его роли в кино были ей хорошо известны еще с юности. Она считала актера одним из самых привлекательных мужчин в советском кино. Ведь это так и было.

По Калныньшу сходили с ума миллионы женщин - он будоражил воображение представительниц прекрасного пола своей аристократичной внешностью и балтийским акцентом.

Елена и не мечтала, что когда-нибудь встретится с популярным актером. Девушка из провинции росла в обыкновенной семье, где родители занимались сельским хозяйством.

Как вспоминает Кондулайнен, у нее не было друзей, ведь в ней текла финская кровь, поэтому дети не хотели с ней дружить.

Девочкой Елена стала заниматься музыкой, а после окончания школы уехала в Санк-Петербург. Сначала Кондулайнен мечтала поступить в консерваторию, но случайно увидела афишу с Иваром Калныньшем. Девушка решила попытать счастье и подала документы в институт сценических искусств.

Судьба была благосклонна к Елена. Уже будучи студенткой ей стали предлагать роли. На последнем курсе ей предложили съемки в фильме Владимира Савельева "Капитан Фракасс". В главной роли был Ивар Калныньш. Но актриса призналась, что их роман начался не сразу. Сначала они имели лишь рабочие и дружеские отношения.

Чувства вспыхнули между звездами только спустя несколько лет, после того, как Елена стала уже признанной кинозвездой.

У Кондулайнен за спиной уже был титул секс-символа, брак и рождение сына. Ивар Калныньш тоже был в разводе.

Как вспоминает актриса, несколько дней никто не решался открыть свои чувства и сделать первый шаг. Актеры общались с друг другом на "вы".

В какой-то момент Елена приревновала Ивара к другой актрисе. Тогда все и открылось.

Расставание звезд произошло после празднования Нового года. Ивар Калныньш прилетел в Москву и поселился у Елены. Кондулайнен признается, что актер чувствовал себя, как дома. Он свободно ходил по ее квартире, готовил, убирал, приносил покупки.

Это все сыграло злую шутку - актриса задумалась и решила, что не хочет быть женой латвийской звезды.

Кроме того, Кондулайнен призналась, что у актера была масса поклонниц.

Стоило только где-нибудь появиться, как девушки толпой окружали Ивара, а это очень не нравилось Елене.

Она не хотела становиться нервозной, подозрительной и ревнивой женой.

Расставание произошло безболезненно. Елена просто не сказала Ивару о своем решении.

Она посадила актера на самолет и перестала отвечать на телефонные звонки.

Потому уже она встретила будущего супруга и родила второго сына. Который иногда ревновал актрису к прошлым звездным отношениям.

Ранее Ивар Калныньш рассказал о своих приключениях на 8 Марта.