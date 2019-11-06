"Страшно кому-то сказать": Бузова рассказала о домашнем насилии в браке с Тарасовым

Телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова в откровенном интервью впервые рассказала о насилии в браке со стороны экс-супруга Дмитрия Тарасова. Об этом пишет издание "Комсомольская правда".
Известно, что брак со звездой футбола длился шесть лет. СМИ сообщали, что причиной расставания стала якобы неверность Дмитрия, но теперь выяснилось, что имело место и рукоприкладство.
"Помню, что мне было страшно кому-то об этом сказать. Я не хотела, чтобы об этом кто-то знал. По себе знаю: всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи. И знаю, что в этом состоянии страха живет огромное количество женщин. Но не надо бояться уйти", - вспомнила Бузова, отвечая на вопрос о домашнем насилии.
Ольга считает, что необходимо найти в себе смелость и уйти. Ее тогда не остановил страх остаться одной и без средств к существованию. Девушке пришлось все начинать с нуля. Она пыталась выжить, как могла.
Теперь звезда уже добилась успеха. У нее новая и успешная жизнь.
"Собственная машина, которую никто не отберет, новая квартира, которую я купила на свои деньги", - резюмирует она.