"Страшно кому-то сказать": Бузова рассказала о домашнем насилии в браке с Тарасовым

"Помню, что мне было страшно кому-то об этом сказать. Я не хотела, чтобы об этом кто-то знал. По себе знаю: всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи. И знаю, что в этом состоянии страха живет огромное количество женщин. Но не надо бояться уйти", - вспомнила Бузова, отвечая на вопрос о домашнем насилии.