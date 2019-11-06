ФОТО: Пресс-фото

Покупка малопользованных автомобилей из Германии и других стран Европы становится все более популярной и в Латвии. Такие машины практически новые, с небольшим пробегом и даже, возможно, заводской гарантией. При этом их цена - на 20 - 30% ниже нового автомобиля. Как новый, только дешевле!

Такое выгодное сочетание широкого выбора, цены и качества на рынке подержанных автомобилей в Латвии предлагает Carweb.lv, официальный лицензированный представитель крупнейшего европейского автопортала mobile.de в Латвии и работающего в Эстонии уже 20 лет. Carweb.lv предлагает полный спектр услуг по покупке автомобилей в Европе, включая выбор, заказ, покупку и доставку.

Многие уверены, что при покупке малопользованного автомобиля из Европы необходимо заплатить всю сумму сразу. Carweb.lv предлагает своим клиентам оплатить от 10% стоимости автомобиля, помогая оформить оставшееся финансирование, когда автомобиль уже прибудет в Ригу.

ФОТО: Пресс-фото

Очень важно помочь клиентам, сэкономив их время, которое они обычно тратят на выбор автомобиля, соответствующего их вкусам и возможностям. Клиенту остаётся только найти понравившийся автомобиль на сайте Carweb.lv, а все остальное - включая проверку технического и визуального состояния автомобиля - сделает за него Carweb. После получения согласия покупателя Carweb.lv доставит автомобиль в Латвию и выполнит все формальности, связанные с регистрацией автомобиля.

Экономьте время и средства - приобретайте свой автомобиль у опытных и надежных экспертов с более чем 20 - летним опытом работы на эстонском рынке. Заходите на крупнейший автопортал Carweb.lv и выберите автомобиль, который хотите купить. Команда Carweb.lv сделает все остальное: