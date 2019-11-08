Алкогольная политика: Сухой закон по воскресеньям и два часа в день на покупку вина

Наш сосед Литва

В 2018 году Литва начала активную борьбу с алкоголизмом - в стране ввели фиксированное время продажи спиртного, а также запретили продажу алкоголя лицам младше 20 лет.

С 1 января прошлого года в Литве алкоголь можно приобрести с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00, по воскресеньям – с 10:00 до 15:00.

Также запрещена реклама спиртных напитков по телевидению, радио, в интернете и печати. Торговым центрам больше не разрешается публично сообщать об акциях или скидках на алкогольную продукцию.

В Литве алкоголь запрещено употреблять не только на улицах, стадионах, в скверах, в парках и в общественном транспорте, но и в салоне автомобиля.

Даже если машина просто припаркована. Нарушителям грозит штраф от 20 до 100 евро

Наш сосед Эстония

Алкогольные пристрастия наших эстонских соседей мы знаем не понаслышке. Достаточно зайти в магазин приграничной Валки, чтобы узнать, каким напиткам отдают предпочтение алкотуристы со всей Эстонии.

Валка. Магазин алкоголя "Super Alko" ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В 2017 году власти Эстонии ввели ограничения на реализацию алкоголя и увеличили акцизный налог.

В Эстонии, также как и в Латвии, запрещено продавать алкоголь лицам до 18 лет, и торговля алкогольной продукцией осуществляется строго с 10:00 до 22:00.

Примечательно, что в эстонских кафе вы не найдете акцию "Happy hour" или "счастливые часы", когда два коктейля можно приобрести по цене одного.

Это запрещено. Также исключено распитие спиртных напитков в общественных местах и мероприятия с бесплатной дегустацией алкоголя. В Эстонии, также как и в Литве, запрет на распитие алкогольных напитков в общественных местах действует по всей территории страны.

С 2015 года в Таллине запрещена продажа какого-либо алкогольного напитка в магазине, вход которого находится ближе, чем на расстоянии 50 метров от главного входа в основную школу, гимназию или учреждение профессионального обучения, не разрешается. В этом году руководство города начало дискуссию о том, чтобы увеличить это расстояние до 150 метров.

Наш сосед Беларусь

Также как и во многих других странах в Беларуси запрещено распитие алкогольных напитков в общественных местах.

1 октября 2018 года в Минске и некоторых других белорусских городах запретили продажу алкоголя с 23:00 до 7:00. Через год Александр Лукашенко отменил эти ограничения, заявив, что они неэффективны.

В Беларуси также были предложения увеличить возраст, когда можно купить алкоголь, с 18 лет до 21 года, но поправки к закону приняты не были.

Примечательно, что в день проведения выпускных в Республике Беларусь ограничивают или полностью запрещают продажу алкогольных напитков.

Например, в этом году ограничения действовали с 8:00 8 июня до 8:00 9 июня.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Наш сосед Россия