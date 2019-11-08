Алкогольная политика: Сухой закон по воскресеньям и два часа в день на покупку вина

Недавно в общественном пространстве прозвучало, что со следующего года в некоторых городах Латвии перестанет действовать запрет на пребывание в общественном месте с открытой бутылкой алкоголя. Мы задумались - а почему? И какую "алкогольную политику" практикуют наши соседи - Литва и Эстония, а также другие страны Европы и мира? Спойлер: есть республика, где алкоголь продается только два часа в день.
Наш сосед Литва
В 2018 году Литва начала активную борьбу с алкоголизмом - в стране ввели фиксированное время продажи спиртного, а также запретили продажу алкоголя лицам младше 20 лет.
С 1 января прошлого года в Литве алкоголь можно приобрести с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00, по воскресеньям – с 10:00 до 15:00.
Также запрещена реклама спиртных напитков по телевидению, радио, в интернете и печати. Торговым центрам больше не разрешается публично сообщать об акциях или скидках на алкогольную продукцию.
В Литве алкоголь запрещено употреблять не только на улицах, стадионах, в скверах, в парках и в общественном транспорте, но и в салоне автомобиля.
Даже если машина просто припаркована. Нарушителям грозит штраф от 20 до 100 евро
Наш сосед Эстония
Алкогольные пристрастия наших эстонских соседей мы знаем не понаслышке. Достаточно зайти в магазин приграничной Валки, чтобы узнать, каким напиткам отдают предпочтение алкотуристы со всей Эстонии.
В 2017 году власти Эстонии ввели ограничения на реализацию алкоголя и увеличили акцизный налог.
В Эстонии, также как и в Латвии, запрещено продавать алкоголь лицам до 18 лет, и торговля алкогольной продукцией осуществляется строго с 10:00 до 22:00.
Примечательно, что в эстонских кафе вы не найдете акцию "Happy hour" или "счастливые часы", когда два коктейля можно приобрести по цене одного.
Это запрещено. Также исключено распитие спиртных напитков в общественных местах и мероприятия с бесплатной дегустацией алкоголя. В Эстонии, также как и в Литве, запрет на распитие алкогольных напитков в общественных местах действует по всей территории страны.
С 2015 года в Таллине запрещена продажа какого-либо алкогольного напитка в магазине, вход которого находится ближе, чем на расстоянии 50 метров от главного входа в основную школу, гимназию или учреждение профессионального обучения, не разрешается. В этом году руководство города начало дискуссию о том, чтобы увеличить это расстояние до 150 метров.
Наш сосед Беларусь
Также как и во многих других странах в Беларуси запрещено распитие алкогольных напитков в общественных местах.
1 октября 2018 года в Минске и некоторых других белорусских городах запретили продажу алкоголя с 23:00 до 7:00. Через год Александр Лукашенко отменил эти ограничения, заявив, что они неэффективны.
В Беларуси также были предложения увеличить возраст, когда можно купить алкоголь, с 18 лет до 21 года, но поправки к закону приняты не были.
Примечательно, что в день проведения выпускных в Республике Беларусь ограничивают или полностью запрещают продажу алкогольных напитков.
Например, в этом году ограничения действовали с 8:00 8 июня до 8:00 9 июня.
Наш сосед Россия
В 2013 году в России спиртное запретили продавать в ларьках, на вокзалах, заправках, в любых местах массового скопления людей, распитие алкоголя в общественных местах тоже запретили. Тогда же ограничили и время продажи алкоголя - с 23:00 до 08:00.
Примечательно, что города и республики могут расширять эти рамки на свое усмотрение. Например, в Ульяновской области запрет на продажу алкоголя действует с 20:00.
В Чечне приобрести спиртное можно только два часа в день - с 08:00 до 10:00.
Россия планирует запретить скидки на алкоголь и его продажу людям младше 21 года, однако законопроект еще не принят.
Финляндия
Начнем с того, что алкоголь крепче 5,5 градусов можно купить только в специализированных магазинах Alko. Эти магазины работают с 9:00 до 20:00 по будням. В субботу магазины, продающие спиртное, закрываются в 18.00, а в воскресенье и праздничные дни магазины закрыты.
Купить спиртное крепостью до 22% могут те, кому уже исполнилось 18 лет. Крепкие напитки продают лицам, достигшим 20 лет. За один раз можно купить максимум два литра алкогольных напитков в пересчете на абсолютный алкоголь.
Норвегия
В Норвегии действует государственная монополия на розницу – все напитки крепче градусов продаются в специально отведенных магазинах. Открыты они только до 18:00, а по воскресеньям и праздникам закрыты.
Удивительно, но в то же время в Норвегии отсутствует законодательный запрет потребления алкоголя в общественных местах.
Какие ещё страны не запрещают распивать алкоголь в общественных местах?
- Австрия - здесь работает политика open container laws (англ. – "закон открытой тары") здесь распространяется широко
- Англия - эта часть Соединенного Королевства развязывает руки на распитие в общественных местах на законодательном уровне. Свободными от алкоголя зонами считаются только метро и городские районы, помеченные знаками.
- Бельгия - главное не дебоширить!
- Италия - прилично ведущий себя совершеннолетний вполне себе может откупорить бутылочку красного в парке. В Риме или Венеции с алкоголем вне заведений относятся немного строже.
- Швейцария - уже с 16 лет можно дегустировать алкоголь в общественных местах или на улице.
Ответ на вопрос о латвийских самоуправлениях, в которых со следующего года не будут наказывать за нахождение в общественном месте с открытой бутылкой алкоголя, можно получить здесь:
Мы не пьем (В̶р̶ё̶м̶,̶ ̶к̶о̶н̶е̶ч̶н̶о̶!̶ ̶П̶ь̶е̶м̶,̶ ̶н̶о̶ ̶м̶а̶л̶о̶ ̶и̶ ̶р̶е̶д̶к̶о̶) и вам не советуем.