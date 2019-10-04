Более десяти лет назад, 21 декабря 2007 года, когда Латвия и Эстония присоединились к Шенгенской безвизовой зоне, между латвийской Валкой и эстонской Валгой был ликвидирован пост государственной границы. За прошедшее время сотрудничество обеих городов только усилилось, а помещения, когда-то предназначенные для пограничников и таможенников, сегодня используются для иной цели. В них открыты огромные магазины алкогольных напитков, которые пользуются спросом у эстонцев и пополняют латвийский бюджет.

От базарчика до перестройки

Председатель Валкской краевой думы Вентс Армандс Крауклис рассказывает, что договор о сотрудничестве был подписан давно, когда Валка была отдельным самоуправлением.

"Потом была административная реформа как в Латвии, так и в Эстонии. Нового договора у нас нет, но за эти годы мы разработали свою систему сотрудничества, которое только развивается. Раз в месяц проводится встреча руководства и ответственного персонала, на которой мы обсуждаем текущие вопросы и ставим задачи. Регулярно, в зависимости от темы, встречаются рабочие группы, которые ответственны за совместные мероприятия или проекты", - так жизнь двух приграничных городов характеризует Крауклис.

Уже более пяти лет оба города работают над проектом перестройки центров городов, который существенно изменит облик обоих городов. Также организовываются традиционные общие мероприятия, например, благотворительный приграничный базар, после которого вся выручка вкладывается в общую инфраструктуру или что-то другое, что служит гражданам обеих стран. Так были куплены, например, велосипеды, которые могут арендовать и местные жители, и туристы.

Празднование Лиго, множество спортивных мероприятий, проект мобильности рабочей силы - Крауклис продолжает называть сферы сотрудничества.

"Я не могу представить область, в которой мы не сотрудничали бы. С мэром Валги мы если не встречаемся каждый день, то точно созваниваемся", - говорит мэр Валкского края.

Эстонский язык в латвийском садике

Крауклис не скрывает, что сотрудничество с соседями изначально не давалось легко - менталитет, язык совершенно другой. Да и сейчас на каждой встрече сначала приходится решать, на каком языке общаться - молодежь не знает русского, а среднее и старшее поколение не всегда говорит по-английски.

Поэтому соседи хотят вынести на международный уровень инициативу по обучению приграничным языкам в детсадах, чтобы латыши учили эстонский, а эстонцы - латышский.

Руководство самоуправлений понимает, что сами они эту идею реализовать не смогут, потому что нет методологии, учителей, учебных материалов. Крауклис подчеркивает, что приграничье всегда было многонациональным, и люди знали несколько языков. В том числе и язык соседей.

Пособия у соседей выше

Но в таком близком соседстве есть и минусы. Жители массово регистрируют свое место жительства в соседней Эстонии, в Валге, но фактически продолжают жить в Валке. Причина проста - в Валге есть больница, да и различные пособия у соседей выше. А Валка считает налоги, которые недополучил бюджет края.

Самоуправление неоднократно обращалось к правительству с просьбой об особой дополнительной дотации, которую в свое время получали несколько больших городов, но поддержки не получило.

По мнению Крауклиса, государство суммарно только выиграло бы, если латвийцы смогли бы получать медицинские услуги в Валге.

"Да, услуги в Валге дороже. Но, чтобы съездить в больницу в Валмиере, теряется рабочий день, а в Валгу можно добраться за пять минут. Если скорая помощь доставляет пациента в Валмиеру, но ему не нужна госпитализация, ему как-то нужно добираться обратно, и это расходы. Если брать во внимание не только плату за медицинские услуги, мы только выиграли бы", - надеется на изменения мэр.

Галерея: Эстонская приграничная Валга

Покупки на 1000 евро

Неоднократно самоуправление поднимало и вопрос об акцизном налоге на алкоголь. По словам Крауклиса, после того, как в Латвии повысили акциз, а в Эстонии снизили, продажи в алкоаутлетах города упали на 20%. Соответственно столько же потерял и бюджет государства.

"Мы потеряли самых дальних покупателей, финнов, им ездить к нам уже не выгодно. Если вы проезжаете 600 километров и более, разница должна быть ощутимой. Но именно они оставляли больше всего денег, сумма одной покупки могла быть 1000 евро. Они ночевали у нас, оставляя деньги. А теперь финны просто не сходят с парома в Эстонии, покупая все там", - сетует Крауклис.

Он надеется, что после повышения акциза с марта следующего года государство, как и обещало, будет мониторить ситуацию со сбором налогов.

В противном случае повышение налога грозит уменьшением количества алкотуристов и сокращением рабочих мест не только в Валке, но и в Айнажи.

И не только в магазинах, ведь эстонцы с удовольствием закупаются в латвийских строительных магазинах, ночуют, едят у нас, а очереди на заправках, по словам Крауклиса, порой достигают тех, что были в советские времена.

Галерея: Латвийский приграничный город Валка

И пиво, и топливо

Мы удостоверились, что в будний день покупателей в алкогольных гигантах Валки достаточно, автомашин с эстонскими номерами на стоянке подавляющее большинство. Они не скрывают, что в Латвию ездят часто. Покупают различные напитки, даже свое, эстонское пиво. Часто поездка планируется перед каким-либо значимым мероприятием.

В тележках эстонцев - пиво, водка, виски, игристое вино. В багажниках машин канистры - топливо в Латвии дешевле.

Продавщица копченого мяса и колбас из Эстонии у одного из магазинов рассказывает, что начала продажи в Латвии с появлением алкоаутлетов и теперь знает в лицо почти каждого покупателя. Покупателей у нее тоже достаточно, есть и постоянные, которые перед праздниками делают более крупные заказы.

Прибыль на миллионы

Магазины на границе Латвии и Эстонии открыли сами эстонцы. Торговля приносит им немалую прибыль.

По информации Firmas.lv, оборот ООО "Aldar Latvia", которому принадлежат магазины "Super Alko" в Валке, Айнажи и Вецлайцене, в 2017 году был 26,5 миллионов евро, прибыль - 584 943 евро. В прошлом году эти цифры составили 56,8 миллионов и 2,7 миллиона соответственно.