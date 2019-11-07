"Мы продумали все": Леди Гага рассказала правду о романе с Брэдли Купером

Она считает, что пресса невероятно глупа. Ведь актеры создали историю любви. Им хотелось, чтобы окружающие поверили любовь между актерами не только на экране, но и на премии "Оскар".

"Чтобы она прошла через объектив камеры и через каждый телевизор, по которому на нас смотрели. И мы усердно работали над этим, работали днями напролет. Мы продумали все, это было разыграно как представление", - сказала она.