"Мы продумали все": Леди Гага рассказала правду о романе с Брэдли Купером

Американская поп-певица Леди Гага ответила на слухи о романе с актером Брэдли Купером. Об этом пишет издание Elle.
Она считает, что пресса невероятно глупа. Ведь актеры создали историю любви. Им хотелось, чтобы окружающие поверили любовь между актерами не только на экране, но и на премии "Оскар".
Галерея: 91-я премия "Оскар"
"Чтобы она прошла через объектив камеры и через каждый телевизор, по которому на нас смотрели. И мы усердно работали над этим, работали днями напролет. Мы продумали все, это было разыграно как представление", - сказала она.
Звезды обсуждали тот резонанс, который это вызвало в СМИ, но они восприняли это положительно.
Напомним, в феврале Леди Гага расторгла помолвку со своим менеджером Кристианом Карино, а потом Купер расстался с моделью Ириной Шейк, которая родила ему дочь. Эти события лишь подогрели слухи о возможном романе.
Поклонники Шейк в Instagram устроили настоящий флешмоб, чтобы защитить русскую красавицу, ведь фолловеры серьезно решили, что звездную пару рассорила именно Гага.
On the cover of @ELLEmagazine in @hauslabs, interviewed by @Oprah about mental health and the importance of kindness in the world 💋 https://t.co/EfsEtnMZHg pic.twitter.com/ioLzkiOloR— Lady Gaga (@ladygaga) 6 ноября 2019 г.