Пт, 8.11.2019
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Суд о рассмотрении иска к Полине Гагариной из-за песни "Кукушка" отложен

Полина Гагарина

ФОТО: скриншот видео

Рассмотрение иска певицы Ольги Кормухиной к исполнительнице Полине Гагариной, в котором она просит защитить права на аранжировку песни Виктора Цоя "Кукушка", отложен на 22 ноября. Об этом сообщает РИА "Новости". 

Журналисты сообщают, что судебное заседание было запланировано на 7 ноября, но не состоялось. Судья Екатерина Коротова находится на больничном, поэтому дело отложили. Ранее в суд не явились ответчики. 

Напомним, Ольга Кормухина указывает, что аранжировку песни "Кукушка" для нее написал музыкант и её муж Алексей Белов в 2011 году.  Позже  подобную версию песню стала исполнять Полина Гагарина. Автором музыки был указан Константин Меладзе. 

На пресс-конференции Кормухина заявляла, что специалисты подтвердили совершенную схожесть аранжировок. 

Константин Меладзе зарегистрировал в Российском авторском обществе (РАО) свои авторские права на аранжировку, но Кормухина и Белов права регистрировать не стали, оставив их за Цоем. 

Теперь Крмухина через суд просит признать музыкальное произведение созданным с нарушением авторских прав и обязать ответчика прекратить действия, нарушающие исключительные права. Певица не требует никаких денег.

Ранее Меладзе отреагировал на скандал между Гагариной и Кормухиной.

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