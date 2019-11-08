Суд о рассмотрении иска к Полине Гагариной из-за песни "Кукушка" отложен

Журналисты сообщают, что судебное заседание было запланировано на 7 ноября, но не состоялось. Судья Екатерина Коротова находится на больничном, поэтому дело отложили. Ранее в суд не явились ответчики.

Напомним, Ольга Кормухина указывает, что аранжировку песни "Кукушка" для нее написал музыкант и её муж Алексей Белов в 2011 году. Позже подобную версию песню стала исполнять Полина Гагарина. Автором музыки был указан Константин Меладзе.