Недавно открытый парк в Скансте тонет в канализации, Рижская дума проигнорировала предупреждения

Теперь дума ждет, когда закончится просадка грунта и можно будет проложить канализацию и на оставшейся части территории, и только после этого ее можно будет подключить к коллектору. Самоуправление, впрочем, не может сказать, во сколько это обойдется.

Как сообщалось, в мае в Скансте открылся один из крупнейших проектов городской среды - многофункциональный парк, новые улицы и благоустроенная территория площадью 15 гектаров.

Галерея: Новый многофункциональный парк в Скансте

Центральное место новой территории - парк, расположенный в квартале Скансте между улицами Лактас, Зирню и Сканстес. В нем на площади более семи гектаров создано просторное ландшафтное пространство водных объектов и зеленых насаждений.

Как сообщили в самоуправлении, свободное время в нем смогут проводить дети и взрослые разных возрастов, так как построено игровое оборудование, на детской площадке уложено резиновое покрытие, созданы две площадки для пляжного волейбола, скейт-парк, а также оборудованы уличные тренажеры.

Места отдыха оборудованы шезлонгами и скамейками, урнами для мусора. Установлено 46 велосипедных штативов.

В ходе проекта построены четыре новые улицы общей протяженностью 1972 метра. На новых улицах - Лапеню, Яниса Дикманиса, Яниса Круминьша и Яниса Далиня - проложены сети водоснабжения, ливневой канализации, электронной связи, уличное освещение, а также улицы теперь имеют новое асфальтовое покрытие.

При выявлении неравномерной просадки построенных в предыдущие годы конструкций и инженерных сетей на части территории проекта проведена консервация сооружения и консолидация грунта, которая займет около пяти лет. Она необходима, чтобы обеспечить долговременность уже построенных конструкций, так как в будущем на территории проекта планируется завершить строительство бытовой канализации и ее соединение с городской сетью, отметили в муниципалитете, добавив, что будет регулярно проводиться мониторинг территории и построенных инженерных сетей.

Проект "первый этап ревитализации территории Скансте" реализован при софинансировании еврофондов, дотации из госбюджета и софинансировании Рижского самоуправления. Общие затраты, связанные с реализацией проекта, составляют 21,7 млн евро, из них финансирование Европейского фонда регионального развития - 4,6 млн евро, дотация из госбюджета - 670 334 евро, а софинансирование Рижского самоуправления - 16,5 млн евро.