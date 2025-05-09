Недавно открытый парк в Скансте тонет в канализации, Рижская дума проигнорировала предупреждения

Недавно открывшийся парк в Скансте тонет в канализации, причем о такой вероятности самоуправление предупреждали заранее, сообщает Балтийский центр исследовательской журналистики Re:Baltica.
Во время проектирования канализации были проведены не все необходимые расчеты, на недостаток которых, в свою очередь, не обратили внимание. В процессе поиска застройщика один из претендентов предупредил самоуправление о возможном погружении объекта в илистые грунты, расположенные на территории, если канализационная система будет строиться по изначально предложенному проекту. Однако, игнорируя предупреждение, Рижская дума от дополнительной экспертизы отказалась. Директор Департамента городского развития Риги Илзе Пурмале призналась СМИ, что не читала рекомендаций или вопросов участников закупки.
О риске просадки грунта и решениях говорилось и на строительных собраниях, но действий не последовало. Тогдашний совладелец и руководитель победивших в конкурсе на строительство объекта фирм Riga Rent и Eko Osta (входящих в состав предприятия RR-EKO) Андрей Лашков утверждал, что обращался в соответствующий департамент, который, впрочем, не поверил строителям, которые "все время ныли" и требовали дополнительных денег.
В ходе проведенных позже внутренних расследований были обнаружены нарушения строителей и стройнадзора, за которыми последовали размышления о дальнейших действиях. В итоге стороны договорились дождаться, пока в проблемной части конструкции опустятся до естественного уровня, после чего можно будет возобновить строительство. Однако процесс затянулся, и строительная площадка два с половиной года стояла заброшенной.
Теперь дума ждет, когда закончится просадка грунта и можно будет проложить канализацию и на оставшейся части территории, и только после этого ее можно будет подключить к коллектору. Самоуправление, впрочем, не может сказать, во сколько это обойдется.
Как сообщалось, в мае в Скансте открылся один из крупнейших проектов городской среды - многофункциональный парк, новые улицы и благоустроенная территория площадью 15 гектаров.
Галерея: Новый многофункциональный парк в Скансте
Центральное место новой территории - парк, расположенный в квартале Скансте между улицами Лактас, Зирню и Сканстес. В нем на площади более семи гектаров создано просторное ландшафтное пространство водных объектов и зеленых насаждений.
Как сообщили в самоуправлении, свободное время в нем смогут проводить дети и взрослые разных возрастов, так как построено игровое оборудование, на детской площадке уложено резиновое покрытие, созданы две площадки для пляжного волейбола, скейт-парк, а также оборудованы уличные тренажеры.
Места отдыха оборудованы шезлонгами и скамейками, урнами для мусора. Установлено 46 велосипедных штативов.
В ходе проекта построены четыре новые улицы общей протяженностью 1972 метра. На новых улицах - Лапеню, Яниса Дикманиса, Яниса Круминьша и Яниса Далиня - проложены сети водоснабжения, ливневой канализации, электронной связи, уличное освещение, а также улицы теперь имеют новое асфальтовое покрытие.
При выявлении неравномерной просадки построенных в предыдущие годы конструкций и инженерных сетей на части территории проекта проведена консервация сооружения и консолидация грунта, которая займет около пяти лет. Она необходима, чтобы обеспечить долговременность уже построенных конструкций, так как в будущем на территории проекта планируется завершить строительство бытовой канализации и ее соединение с городской сетью, отметили в муниципалитете, добавив, что будет регулярно проводиться мониторинг территории и построенных инженерных сетей.
Проект "первый этап ревитализации территории Скансте" реализован при софинансировании еврофондов, дотации из госбюджета и софинансировании Рижского самоуправления. Общие затраты, связанные с реализацией проекта, составляют 21,7 млн евро, из них финансирование Европейского фонда регионального развития - 4,6 млн евро, дотация из госбюджета - 670 334 евро, а софинансирование Рижского самоуправления - 16,5 млн евро.
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