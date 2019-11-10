"Не трогай ее, изверг": Почему Тарзан заставил Наташу Королеву рыдать

Певице Наташе Королевой и ее мужу стриптизеру Сергею Глушко (Тарзан) не пришлось далеко ходить, ведь они живут прямо над Региной и Владом.

Тодоренко встретила супругов словами о том, что они считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. В этом году звездный союз отметил 16-летие!

В откровенном интервью певица раскрыла некоторые пикантные подробности из их жизни. Например, пара хотела бы разнообразить свою сексуальную жизнь и попробовать новые ролевые игры.

"Мне хочется чего-то такого монстро-инопланетного...", - смеясь воскликнула Наташа.

Королева отметила, она не может выделить какую-то любимую часть тела у мужа.

"Они все прекрасны!" - пояснила она. Но написала на карточке с ответом слово "грудь".

"Все, что у мужчины ниже подбородка - грудь", - подчеркнул Сергей.

Глушко также рассказал, что единственный к кому он ревнует Наташу - это президент Украины Владимир Зеленский.

"Он мне юбочку поправлял", - кокетливо отметила певица.

Единственное, что Сергею не удалось привить Королевой - это любовь к спорту. Однажды в США они вместе пошли в спортзал. Заставляя исполнительницу выполнять определенные упражнения, Тарзан просто довел супругу до слез.

"Он так на меня наехал. Вы просто не представляете! Меня как катком переехало..." - вспоминает она.

Слезы Королевой растрогали других людей, которые были в фитнес-клубе.

"Не трогайте ее, изверг!" - сказала Тарзану женщина, которая стала свидетельницей тренировки.

Действительно, спорт Наташа так и не полюбила. Сергей решил, что не стоит неволить жену и регулярно занимается спортом сам. Пара сходится на том, что их брак держится на терпении, доверии и юморе. Звезды всегда на позитиве и счастливы. Если между супругами и происходят ссоры, то лишь по мелочам.