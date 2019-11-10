Вс, 10.11.2019
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"Не трогай ее, изверг": Почему Тарзан заставил Наташу Королеву рыдать

Наташа Королева и Сергей Глушко

ФОТО: скриншот видео

Героями очередного выпуска программы Регины Тодоренко "Пятница с Региной" стали Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко. В откровенной беседе звезды рассказали пикантные подробности своего брака, а также почему Тарзан однажды довел жену до слез. 

Певице Наташе Королевой и ее мужу стриптизеру Сергею Глушко (Тарзан) не пришлось далеко ходить, ведь они живут прямо над Региной и Владом. 

Тодоренко встретила супругов словами о том, что они считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. В этом году звездный союз отметил 16-летие!

В откровенном интервью певица раскрыла некоторые пикантные подробности из их жизни. Например, пара хотела бы разнообразить свою сексуальную жизнь и попробовать новые ролевые игры. 

"Мне хочется чего-то такого монстро-инопланетного...", - смеясь воскликнула Наташа. 

Королева отметила, она не может выделить какую-то любимую часть тела у мужа. 

"Они все прекрасны!" - пояснила она. Но написала на карточке с ответом слово "грудь". 

"Все, что у мужчины ниже подбородка - грудь", - подчеркнул Сергей. 

Глушко также рассказал, что единственный к кому он ревнует Наташу - это президент Украины Владимир Зеленский. 

"Он мне юбочку поправлял", - кокетливо отметила певица. 

Единственное, что Сергею не удалось привить Королевой - это любовь к спорту. Однажды в США они вместе пошли в спортзал. Заставляя исполнительницу выполнять определенные упражнения, Тарзан просто довел супругу до слез. 

"Он так на меня наехал. Вы просто не представляете! Меня как катком переехало..." - вспоминает она. 

Слезы Королевой растрогали других людей, которые были в фитнес-клубе. 

"Не трогайте ее, изверг!" - сказала Тарзану женщина, которая стала свидетельницей тренировки. 

Действительно, спорт Наташа так и не полюбила. Сергей решил, что не стоит неволить жену и регулярно занимается спортом сам. Пара сходится на том, что их брак держится на терпении, доверии и юморе. Звезды всегда на позитиве и счастливы. Если между супругами и происходят ссоры, то лишь по мелочам.

Ранее Наташа Королева рассказала, как потеряла ребенка из-за скандальных снимков.

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