Иосиф Пригожин: "Она приходила ко мне плакаться после побоев Шульгина"

В недавнем интервью в программе "Судьба человека" исполнительница Юлия Михальчик довольно тепло отозвалась о бывшем возлюбленном Александре Шульгине. Хотя девушка отметила, что он был порой грубым и агрессивным, все равно она не совсем разделяет слова его бывшей жены певицы Валерии. По этому поводу изданию StarHit.ru дал комментарий супруг звезды Иосиф Пригожин.
Продюсер не понимает, почему Юлия высказалась в адрес Валерии и ее детей. Михальчик посмела упрекать звезду и предположить, что невозможно рожать детей "одного за другим от человека, который агрессивен".
Он считает, что Юлии не стоило осуждать человека, если она не знакома с ним и его историей. Пригожин искренне не понимает, почему Юлия подняла эту тему спустя столько лет.
"А ведь она приходила ко мне плакаться, рассказывала, как Шульгин ее бил, а она лежала с сотрясением мозга. Смотрите, как быстро человек "переобулся"", - цитирует продюсера StarHit.ru.