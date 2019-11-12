Иосиф Пригожин: "Она приходила ко мне плакаться после побоев Шульгина"

В недавнем интервью в программе "Судьба человека" исполнительница Юлия Михальчик довольно тепло отозвалась о бывшем возлюбленном Александре Шульгине. Хотя девушка отметила, что он был порой грубым и агрессивным, все равно она не совсем разделяет слова его бывшей жены певицы Валерии. По этому поводу изданию StarHit.ru дал комментарий супруг звезды Иосиф Пригожин.